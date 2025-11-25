สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
สุกี้ตี๋น้อย ประกาศรวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน 1.7 ล้าน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
เชื่อว่าเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ธารน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศมักจะหลั่งไหลยิ่งกว่าสายน้ำที่กำลังท่วมหัวใจ และพื้นที่ของคนในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงจ.สตูล
ล่าสุดร้านบุฟเฟต์สุกี้เจ้าดัง อย่าง สุกี้ตี๋น้อย ประกาศนำยอดขายรวมของ 10 สาขา แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.30-05.00 น. บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยสุกี้ตี๋น้อยทั้ง 10 สาขา ประกอบด้วย
1. Meet and Eat นครปฐม
2. The Fourth พุทธมณฑล สาย 4
3. ธนบุรี มาร์เก็ตเพลส
4. jas green village รามคําแหง
5. แจส กรีน วิลเลจ ประเวศ
6. เพชรเกษม 69/1
7. เดอะพาซิโอ้ กาญจนาภิเษก
8. ตลาดไทยสมบูรณ์
9. พระราม 2
10. ซีคอนบางแค
รวมยอดเงินที่สุกี้ตี๋น้อยบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 1,779,597 บาท
อ้างอิงจาก : FB สุกี้ตี๋น้อย
