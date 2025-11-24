ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

ผลการแข่งขันเกมล่าสุดของ “หมอนทองวิทยา” แม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในช่วงแรก แต่สุดท้ายก็ถูก ราชวินิตบางแก้ว พลิกแซง ตกรอบรองชนะเลิศ ทวารวดีเกมส์
วันนี้ (24 พฤศจิกายน) ทีมฟุตบอล อบจ.ปราจีนบุรี หมอนทองวิทยา ที่เป็นไวรัลมาก่อนหน้านี้ มีคิวลงสนามพบกับ ราชวินิตบางแก้ว ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรปราการ ในเกมรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกเขต 2 “ทวารวดีเกมส์”
สำหรับเกมนี้ เป็นทางหมอนทองวิทยาที่ทำประตูออกนำไปได้ก่อร 1-0 จากการยิงของ สุทธิพงษ์ อิสระ ในนาทีที่ 23 แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45-3 ราชวินิตบางแก้วไล่ตามตีเสมอมาได้ 1-1 จาก วิชากร พวงนิล ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง เป็นทางด้าราชวินิจบางแก้วที่ทำประตูพลิกแซงได้ 2-1 จากยิงของ อาทิตย์ แซ่ซิ้ม แม้ว่าช่วงเวลาที่เหลือ หมอนทองวิทยา จะพยายามบุกอย่างหนัก แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้
จบเกม หมอนทองวิทยา แพ้ ราชวินิตบางแก้ว 1-2 ตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ทีมชนะอย่าง ราชวินิตบางแก้ว ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปรอเจอผู้ชนะระหว่าง มัธยมตากสินระยอง กับ เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ (25 พฤศจิกายน)
อ้างอิง : Facebook ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา
