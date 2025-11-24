แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68
24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS เอฟเวอร์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS เอฟเวอร์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – เอฟเวอร์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ, เบนยามิน เชชโก้ และ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น นุสแซร์ มาซราวี, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาหมัด ดิยัลโล่, มาเธอุส คุนญ่า โดยมี ไบรอัน เอ็มเบอโม่ เป็นกองหน้าตัวเป้า
เอฟเวอร์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงิน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรนธ์เวต กับ นาธาน แพตเตอร์สัน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจมส์ การ์เนอร์, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น อิดริสซ่า กาน่า เกย์, ทิม อิร็อกบูนาม แนวรุกฝากความหวังไว้กกับ อิลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เธียร์โม่ แบร์รี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS เอฟเวอร์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 03/08/25 แมนยู 2-2 เอฟวเอร์ตัน (กระชับมิตร)
- 22/02/25 เอฟเวอร์ตัน 2-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 01/12/24 แมนยู 4-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 09/03/24 แมนยู 2-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/23 เอฟเวอร์ตัน 0-3 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนยู
- 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
เอฟเวอร์ตัน
- 08/11/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 แพ้ สเปอร์ส 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – นุสแซร์ มาซราวี, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู – อาหมัด ดิยัลโล่, มาเธอุส คุนญ่า – ไบรอัน เอ็มเบอโม่
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจมส์ การ์เนอร์, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – อิดริสซ่า กาน่า เกย์, ทิม อิร็อกบูนาม – อิลิมัน เอ็นดิอาย, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช – เธียร์โม่ แบร์รี่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 2-1 เอฟเวอร์ตัน
