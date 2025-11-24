บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 17:53 น.
74
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้
แฟ้มภาพ

คนไทยไม่ทิ้งกัน ฝันดี-ฝันเด่น โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์หลังรุดลงพื้นที่ไปช่วยเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังผู้ว่าฯ สั่งอพยพด่วน 100% ! เจอคนยืนแช่น้ำมิดคอ ช่วยหาทางออกหลังเจอกระแสน้ำแรง วิกฤตซ้อนวิกฤตจนเห็นเจ๊ตสกีลำอื่นล่มเพราะน้ำมาแรงมาก

วันนี้ (24 พ.ย.68) “เล็ก” ฝันเด่น จรรยาธนากร วัย 49 ปี โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์หลังจากทีมงานฝันดี – ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหสัดสงขลา ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง 16 อำเภอ พร้อมๆ กับเร่งอพยพผู้คนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนในที่สูงจำนวนมาก

ขณะที่ เล็ก ฝันเด่น ซึ่งได้อาสาเข้าไปช่วยเหลือชายรายหนึ่งเมื่อเวลา 16.35 น.ที่ผ่านมา ซอย 4 ถนนสะพานดำ อำเภอหาดใหญ่ ระบุ ตนทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวและแรงมาก โดยมีการแจ้งกับชายซึ่งยืนอยู่กลางมวลน้ำที่เอ่อมาเกือบจะมิดลำคอว่า ให้รอก่อนโดยเตรียมจะนำเรือมารับเพื่อส่งต่อให้ไปพักอาศัยยังจุดทีี่ปลอดภัยก่อนที่สถานการณืคลี่คลายค่อยอพยพไปตามศูนย์ที่หน่วยงานในจังหวัดจัดไว้รองรับ

ทั้งนี้ในคลิปยังทราบอีกว่า ในบ้านหลังดังกล่าวยังมีเด็กเล็กและผู้หญิงอาศัยอยู่ด้วยและอาหารของประทังชีวิตเริ่มหมดลงทุกทีจนฝั่งของทีมที่เข้ามาช่วยเหลือต้องรีบลากเรือเข้าไปเทียบเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ยังแจ้งให้ชาวบ้านในซอย 4 สะพานดำให้รอกระแสน้ำซาลงก่อน เพราะก่อนหน้านี้ตนสังเกตเห็นเจ๊ตสกีและเรืออีแปะล่ม ! แต่ทีมงานได้ช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้ว

เล็กฝันเด่น ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพ Facebook @hearttoheartteam
คนยืนแช่น้ำมิดคอ ซอย 4 สะพานดำ หาดใหญ่
ภาพ Facebook @hearttoheartteam

ทั้งนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย-วาตภัย และดินถล่ม เปิดเผยว่า ระดับน้ำในตัวเมืองหาดใหญ่เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเย็นวันนี้ (24 พ.ย.) คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มอีก

อาจสูงกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 หรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน หากฝนยังตกลงมาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการนำรถและเรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย ยอมรับว่าเป็นไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้า จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งปฏิบัติงาน

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและต้องเร่งอพยพ คือ เทศบาลนครหาดใหญ่เขต 4, ย่านเขต 8, และบริเวณรอยต่อเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลใกล้เคียง ซึ่งน้ำท่วมสูงพอๆ กัน ทั้งนี้ การบัญชาการเหตุการณ์และการจัดสรรทรัพยากรยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลืออพยพประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้จังหวัดได้มีการย้ายศูนย์บัญชาการจากศาลากลาง ไปอยู่ที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ. 42) เพื่อร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ในการจัดสรรระดมทรัพยากร ทั้งยานพาหนะ เรือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทุกหน่วยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อาสา รถ เรือ และมูลนิธิต่าง ๆ เริ่มเข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ และยังปฏิบัติการอพยพอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เเจ้งประชาชนชาวหาดใหญ่ หากได้ยินเสียงเรือ หรือเจ็ทสกี ขอให้โบกผ้าขอความช่วยเหลือ ทีมกู้ภัยจะเข้าตรวจสอบ และลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังจุดรอรับ ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงฯ ต่อไป.

แจ้งหาดใหญ่ หากได้ยินเสียงเรือ เจ็ทสกี ให้้ส่งสัญญาณโบกผ้า ขอความช่วยเหลือ
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
จุดที่เจ๊ตสกีล่ม
เล็ก ฝันเด่น ชี้จุดที่เจ๊ตสกี-เรืออีแปะ ล่ม (ภาพ Facebook @hearttoheartteam)
ซอย 4 สะพานดำ หาดใหญ่ สงขลา วันนี้
ภาพ Facebook @hearttoheartteam
น้ำท่วมหาดใหญ่ สะพานดำ ซอย 4
ภาพ Facebook @hearttoheartteam
ฝันดีฝันเด่นช่วยน้ำท่วม
ภาพ Facebook @hearttoheartteam

อ่านข่าวเพิ่มเติม อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ อ.หาดใหญ่และพื้นที่อื่นๆ ทั้งหมด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

