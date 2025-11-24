“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม
คนไทยไม่ทิ้งกัน ฝันดี-ฝันเด่น โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์หลังรุดลงพื้นที่ไปช่วยเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังผู้ว่าฯ สั่งอพยพด่วน 100% ! เจอคนยืนแช่น้ำมิดคอ ช่วยหาทางออกหลังเจอกระแสน้ำแรง วิกฤตซ้อนวิกฤตจนเห็นเจ๊ตสกีลำอื่นล่มเพราะน้ำมาแรงมาก
วันนี้ (24 พ.ย.68) “เล็ก” ฝันเด่น จรรยาธนากร วัย 49 ปี โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์หลังจากทีมงานฝันดี – ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหสัดสงขลา ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง 16 อำเภอ พร้อมๆ กับเร่งอพยพผู้คนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนในที่สูงจำนวนมาก
ขณะที่ เล็ก ฝันเด่น ซึ่งได้อาสาเข้าไปช่วยเหลือชายรายหนึ่งเมื่อเวลา 16.35 น.ที่ผ่านมา ซอย 4 ถนนสะพานดำ อำเภอหาดใหญ่ ระบุ ตนทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวและแรงมาก โดยมีการแจ้งกับชายซึ่งยืนอยู่กลางมวลน้ำที่เอ่อมาเกือบจะมิดลำคอว่า ให้รอก่อนโดยเตรียมจะนำเรือมารับเพื่อส่งต่อให้ไปพักอาศัยยังจุดทีี่ปลอดภัยก่อนที่สถานการณืคลี่คลายค่อยอพยพไปตามศูนย์ที่หน่วยงานในจังหวัดจัดไว้รองรับ
ทั้งนี้ในคลิปยังทราบอีกว่า ในบ้านหลังดังกล่าวยังมีเด็กเล็กและผู้หญิงอาศัยอยู่ด้วยและอาหารของประทังชีวิตเริ่มหมดลงทุกทีจนฝั่งของทีมที่เข้ามาช่วยเหลือต้องรีบลากเรือเข้าไปเทียบเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ยังแจ้งให้ชาวบ้านในซอย 4 สะพานดำให้รอกระแสน้ำซาลงก่อน เพราะก่อนหน้านี้ตนสังเกตเห็นเจ๊ตสกีและเรืออีแปะล่ม ! แต่ทีมงานได้ช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้ว
ทั้งนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย-วาตภัย และดินถล่ม เปิดเผยว่า ระดับน้ำในตัวเมืองหาดใหญ่เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเย็นวันนี้ (24 พ.ย.) คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มอีก
อาจสูงกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 หรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน หากฝนยังตกลงมาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการนำรถและเรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย ยอมรับว่าเป็นไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้า จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งปฏิบัติงาน
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและต้องเร่งอพยพ คือ เทศบาลนครหาดใหญ่เขต 4, ย่านเขต 8, และบริเวณรอยต่อเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลใกล้เคียง ซึ่งน้ำท่วมสูงพอๆ กัน ทั้งนี้ การบัญชาการเหตุการณ์และการจัดสรรทรัพยากรยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลืออพยพประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้จังหวัดได้มีการย้ายศูนย์บัญชาการจากศาลากลาง ไปอยู่ที่มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ. 42) เพื่อร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ในการจัดสรรระดมทรัพยากร ทั้งยานพาหนะ เรือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทุกหน่วยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อาสา รถ เรือ และมูลนิธิต่าง ๆ เริ่มเข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ และยังปฏิบัติการอพยพอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เเจ้งประชาชนชาวหาดใหญ่ หากได้ยินเสียงเรือ หรือเจ็ทสกี ขอให้โบกผ้าขอความช่วยเหลือ ทีมกู้ภัยจะเข้าตรวจสอบ และลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังจุดรอรับ ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงฯ ต่อไป.
