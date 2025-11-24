ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา สงสาร ดารา น. โยงถึงเจ้าพ่อสื่อเปิดโปง โพสต์เดือด ขอให้ได้รับกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 10:23 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 10:42 น.
ปู มัณฑนา โพสต์สงสาร นานา ไรบีนา หลังถูกเจ้าพ่อสื่อแฉ

ปู มัณฑนา โพสต์สงสาร ดารา น. หลังวอนขอพื้นที่ให้ลูกได้เรียนหนังสือ ลั่น โดนกระทำไม่ต่างจากแม่ปู โพสต์เดือดสาปแช่งเจ้าพ่อสื่อและรายการศาลเตี้ย ขอให้โดนกระทำไม่ได้ต่างกัน

หลังจาก นานา ไรบีนา ออกมาโพสต์คลิปยอมรับว่าตนคือ ดารา น. แต่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงที่มีอักษรย่อ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถพูดอะไรมากได้ ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย ในอนาคตขอโอกาสในการทำงานและทำหน้าที่ของตนเองต่อไปต่อ

ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีของดารา น. เผยว่า “สงสาร น. ตรงที่บอกขอพื้นที่ให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือบ้าง ไม่ต่างอะไรกับแม่ปู โดนกระทำ” และ “คนในวงการขอสาปแช่งเจ้าพ่อสื่อ เพจขี้ข้า และรายการศาลเตี้ย ขอให้ครอบครัวและธุรกิจของมัน โดนเหมือนที่มันทำกับคนอื่นนะคะ สาธุ รอบหน้าไม่ต้องป่วยนะคะ ตุยหมู่ไปเลย”

ก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา ออกมาโพสต์ข้อความเดือด หลังจากที่มีการเปิดเผยพฤติกรรมของดาราตัวแม่ น. ระบุว่า “เมียชง ผัวตบมุกนะคะ ช่วยกันทำมาหากินบนความทุกข์ของคนในวงการ แม่ปูแนะ ชื่อเพจและชื่อรายการน่าจะเปลี่ยนเป็น “ศาลเตี้ย” นะคะ”

ปู มัณฑนา โพสต์ สงสาร นานา ไรบีนา
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา โพสต์ สงสาร นานา ไรบีนา - 2
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา โพสต์ สงสาร นานา ไรบีนา - 3
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

