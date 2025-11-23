ระวัง 3 ราศี รักสามเส้าเราสามคน แฟนแอบมีกิ๊ก
หมอดูเตือน 3 ราศี (เมถุน, ตุลย์, มีน) ดวงความรักมีปัญหาหนัก ระวังมือที่สามเข้ามาแทรกแซง คนมีคู่อาจเจอเรื่องปวดหัว
ความรักเป็นเรื่องสวยงาม แต่บางครั้งก็มาพร้อมความเจ็บปวด โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดวงดาวแห่งความสัมพันธ์กำลังทำมุมที่สั่นคลอน ส่งผลกระทบต่อดวงความรักของบางราศีอย่างจัง
หมอดูได้ออกมาเตือน 3 ราศี ที่ช่วงนี้ดวงความรักเปราะบางมาก มีเกณฑ์เจอปัญหารักสามเส้าเราสามคน หรือแฟนแอบมีพฤติกรรมนอกใจ ความสัมพันธ์คลุมเครือ ต้องจับตาดูสถานการณ์และใช้สติให้มาก
สำหรับ 3 ราศี ที่ต้องระวังปัญหามือที่สาม ได้แก่
1. ราศีเมถุน
ปกติชาวราศีเมถุนเป็นคนมีเสน่ห์ เข้ากับคนง่าย แต่ช่วงนี้เสน่ห์อาจจะแรงเกินไป หรืออาจเป็นเพราะความลังเลของคุณเอง ทำให้เผลอเปิดใจให้คนอื่นง่าย สถานการณ์ไม่ชัดเจน อึดอัด ในขณะเดียวกัน ต้องระวังแฟนของคุณอาจแอบไปมี “คนคุย” อีกคน หรือมีการติดต่อกับคนเก่า ทำให้ความสัมพันธ์ซับซ้อน
2. ราศีตุลย์
ชาวราศีตุลย์เป็นคนขี้เกรงใจ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ช่วงนี้หากมีปัญหาความสัมพันธ์คาราคาซัง คุณอาจจะยังไม่ยอมจบ หรือแฟนของคุณอาจจะยังไม่ชัดเจน ทำให้มีช่องว่างให้มือที่สามเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายมาก ปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจน อาจทำให้คุณหรือเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือก
3. ราศีมีน
ชาวราศีมีนเป็นคนจิตใจอ่อนไหว ขี้สงสาร และมักมีความลับ ช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ แฟนของคุณอาจมีพฤติกรรมแปลกไป ดูติดมือถือมากขึ้น หรืออาจมีคนเก่ากลับมาทำให้หวั่นไหว หรือในทางกลับกัน ตัวคุณเองที่อาจจะใจอ่อนกับคนอื่นที่เข้ามาแสดงความเห็นใจ จนเกือบเผลอใจกลายเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อน
คำแนะนำส่งท้าย
คำเตือนนี้มีไว้เพื่อเตือนสติ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ระแวงจับผิด สำหรับ 3 ราศีนี้ หากรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีปัญหา หรือมีอะไรไม่ชอบมาพากล สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันหน้าคุยกันตรงๆ การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันปัญหาได้ดีที่สุด
