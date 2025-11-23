อาร์เซนอล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68
23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ วิคตอรื โยเคเรส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าเป็น มิเกล เมริโน่
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ ยังมีลิสต์นักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โคตะ ทากาอิ, ราดู ดรากูชิน, เจมส์ แมดดิสัน, อาร์ชี่ เกรย์, โดมินิค โซลันกี้, แร็งดัล โคโล่ มูอานี่ และ เบน เดวิส นอกจากนี้งยังต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส กับ ลูคัส เบิร์กวัลล์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 31/07/25 อาร์เซนอล 0-1 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
- 15/01/25 อาร์เซนอล 2-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 15/09/24 สเปอร์ส 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 28/04/24 สเปอร์ส 2-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/23 อาร์เซนอล 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
สเปอร์ส
- 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – มิเกล เมริโน่
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 2-0 สเปอร์ส
