วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 13:18 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 13:23 น.
วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ

โพสต์ล่าสุด วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหวทันที หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับคือ ดารา น.

ออกมายอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเอง คือ ดารา น. ที่กำลังเป็นเรื่องราวดราม่าใหญ่โตอยู่ในขณะนี้ สำหรับ นานา ไรบีนา สมาชิกแก๊งนางฟ้าที่ทุกคนรู้จักเธอเป็นอย่างดี โดยในคลิปดาราดังก็ยอมรับว่าตนคือ ดารา น. จริง ๆ แต่ ต. ไม่เกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าว และขอโอกาสในการทำงาน ทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

“จากข่าวและกระแสดราม่าต่าง ๆ ที่ออกมาตอนนี้ ใช่ค่ะ น. คือ นานา เองค่ะ ส่วนตัวอักษรย่อ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ แต่ในส่วนที่ตัวนานาเองไม่พัวพัน หรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย นานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ ณ ขณะนี้ นานาขอโอกาสในการทำงาน และทำหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ”

นานา รับเสียงสั่น ดาราน. คือตัวเอง ลั่น ต.ไม่เกี่ยวข้อง พูดอะไรไม่ได้มาก ให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย

ล่าสุดหลังจากที่ นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับแล้ว ทางด้าน แอน อลิชา ก็มีความเคลื่อนไหวทันทีผ่านทางไอจีสตอรี่ โดยโพสต์เป็นเครื่องหมายจุด พร้อมด้วยอิโมจิหัวใจสีแดงที่มีรอยแตก ขณะเดียวกัน วุ้นเส้น วิริฒิพา ก็ออกมาโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ระบุว่า “my heart hurts.” แปลได้ว่า “หัวใจของฉันเจ็บปวด”

วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ-2 วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ-1

อ้างอิงจาก : IG nanarybena, vjwoonsen, ann_laisuthruklai

