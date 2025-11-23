บันเทิง

เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 12:24 น.
156
เพื่อนเปิดอก ชีวิตสุดช้ำ ชีวิตพังเพราะ "นานา" ทำคนในก๊วนหมดตัว ครอบครัวร้าว

เพื่อน “นานา ไรบีนา” เปิดใจผ่านคลิปเสียง ยอมรับสภาพจิตใจย่ำแย่ ครอบครัวเกือบพัง ต้องเริ่มชีวิตใหม่ในวัยกลางคน เซ่นพิษหนี้หลายร้อยล้าน ยันมีผู้เสียหายเพียบ

หนึ่งในเพื่อนของ นานา ไรบีนา ให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านคลิปเสียงในรายการ “ปรากฏว่า live” โดย พุทธ อภิวรรณ หลังจากที่ นานา ออกมายอมรับว่าเป็นดาราปริศนาอักษรย่อ น. ที่มีหนี้สินจากการทำธุรกิจในกลุ่มเพื่อนสูงกว่า 400 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางทุจริต แต่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการธุรกิจจนเกินตัว

เพื่อนสนิทได้เล่าว่า “พวกเราชีวิตไม่ปกตินะคะ อย่างแรกเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงผู้เสียหาย จิตใจนี่ไม่ต้องพูดถึง จิตใจบอบช้ำที่สุด ทุกคนครอบครัวเขาเปลี่ยน บางคนเขาก็จะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย

ชีวิตเขาอยู่ดี ๆ เจอแต่สิ่งดี ๆ ทำมาหากิน เราก็ต้องมาเจออะไรแย่ ๆ แล้วเขาก็ต้องมาตั้งชีวิตใหม่ มาวัยกลางคนแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย ก็เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิต บางคนทะเลาะกันกับคนในครอบครัว จะแตกแยกอยู่นิดเดียว แต่เราก็จะไม่แตกกัน เพื่อนที่เรารักกันอยู่ เราก็จะจับมือกันไป

เพื่อน นานา ไรบีนา เปิดใจ
YT/ PhuttaTalk

ชีวิตเปลี่ยนแต่ละคนในทางที่แย่ลง พวกพี่ไม่มีใครอยากออกมาในเรื่องนี้ แต่ภาพนี้หลุดออกไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ พวกพี่ก็คงจะเป็นพวกที่มีสังคมกว้างขวาง ไปปรับทุกข์กัน ก็อดไม่ได้ที่เรื่องนี้จะหลุดออกไปเรื่อย ๆ เป็นวงกว้างโดยไม่มีใครตั้งใจ

ไม่มีใครปล่อยข่าวหรอกพพี่เชื่อ แต่พี่เชื่อว่าพอหลุดออกไปแล้ว บางทีนักข่าวเขาคงขี้เกียจพูด เชื่อไหมว่าแต่ละคน เพราะพี่ไม่รู้จักผู้เสียหายทุกคน บางคนเขาก็มีไม่แชร์ตัวเลข ผู้เสียหายเยอะ ในตัวเลขที่บวกกัน เอาเท่าคนที่รู้จัก แต่คนที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ตัวก็มี”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

6 นาที ที่แล้ว
เวย์ไทเทเนียมโพสต์คำคม บันเทิง

กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

26 นาที ที่แล้ว
กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ ข่าว

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนเปิดอก ชีวิตสุดช้ำ ชีวิตพังเพราะ &quot;นานา&quot; ทำคนในก๊วนหมดตัว ครอบครัวร้าว บันเทิง

เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนไม่ทิ้งกัน &quot;แอน อลิชา&quot; ไลฟ์ขายของ ช่วยปักตะกร้าให้ &quot;นานา ไรบีนา&quot; บันเทิง

เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาววอนช่วยค้นหา “พ่อประมงพี้นบ้าน” ขาดการติดต่อ หลังไปหาปลาคนเดียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อัปเดตน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยป้าวัย 62 หนีตายขึ้นต้นไม้นาน 6 ชม.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน! อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 11 68 ดูดวง

เจาะ 6 ราศี มีเกณฑ์ได้ของใหญ่ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือรับมรดก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกล้งจนตาย! วันหยุด 15 ดับอนาถเพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าในความโหดร้ายภายในนั้น ข่าวต่างประเทศ

แกล้งจนตาย! เด็ก 15 ดับอนาถ เพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าทวารหนัก อวัยวะภายในฉีกขาด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ เลอ อาฟร์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อตาลันต้า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว ข่าว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้วเลขเด็ด อ.น๊อตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 ลุ้นตั๋วสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 แนวทางลุ้นหวยสัญจร กำแพงเพชร

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 22 พ.ย. 68 ข่าวภูมิภาค

คลิปนายกฯ อนุทิน ถึงหาดใหญ่ ลุยสั่งด่วน! หลังเข้าฟังรายงานวิกฤตหนัก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลจตุรมิตร คู่ชิงที่ 3 ข่าวกีฬา

อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บขส. – รฟท. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟิออเรนตินา พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตงโม ภรรยา แจ็กแปบโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย บันเทิง

แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 12:24 น.
156
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
Back to top button