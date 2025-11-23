เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน
เพื่อน “นานา ไรบีนา” เปิดใจผ่านคลิปเสียง ยอมรับสภาพจิตใจย่ำแย่ ครอบครัวเกือบพัง ต้องเริ่มชีวิตใหม่ในวัยกลางคน เซ่นพิษหนี้หลายร้อยล้าน ยันมีผู้เสียหายเพียบ
หนึ่งในเพื่อนของ นานา ไรบีนา ให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านคลิปเสียงในรายการ “ปรากฏว่า live” โดย พุทธ อภิวรรณ หลังจากที่ นานา ออกมายอมรับว่าเป็นดาราปริศนาอักษรย่อ น. ที่มีหนี้สินจากการทำธุรกิจในกลุ่มเพื่อนสูงกว่า 400 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางทุจริต แต่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการธุรกิจจนเกินตัว
เพื่อนสนิทได้เล่าว่า “พวกเราชีวิตไม่ปกตินะคะ อย่างแรกเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงผู้เสียหาย จิตใจนี่ไม่ต้องพูดถึง จิตใจบอบช้ำที่สุด ทุกคนครอบครัวเขาเปลี่ยน บางคนเขาก็จะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย
ชีวิตเขาอยู่ดี ๆ เจอแต่สิ่งดี ๆ ทำมาหากิน เราก็ต้องมาเจออะไรแย่ ๆ แล้วเขาก็ต้องมาตั้งชีวิตใหม่ มาวัยกลางคนแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย ก็เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิต บางคนทะเลาะกันกับคนในครอบครัว จะแตกแยกอยู่นิดเดียว แต่เราก็จะไม่แตกกัน เพื่อนที่เรารักกันอยู่ เราก็จะจับมือกันไป
ชีวิตเปลี่ยนแต่ละคนในทางที่แย่ลง พวกพี่ไม่มีใครอยากออกมาในเรื่องนี้ แต่ภาพนี้หลุดออกไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ พวกพี่ก็คงจะเป็นพวกที่มีสังคมกว้างขวาง ไปปรับทุกข์กัน ก็อดไม่ได้ที่เรื่องนี้จะหลุดออกไปเรื่อย ๆ เป็นวงกว้างโดยไม่มีใครตั้งใจ
ไม่มีใครปล่อยข่าวหรอกพพี่เชื่อ แต่พี่เชื่อว่าพอหลุดออกไปแล้ว บางทีนักข่าวเขาคงขี้เกียจพูด เชื่อไหมว่าแต่ละคน เพราะพี่ไม่รู้จักผู้เสียหายทุกคน บางคนเขาก็มีไม่แชร์ตัวเลข ผู้เสียหายเยอะ ในตัวเลขที่บวกกัน เอาเท่าคนที่รู้จัก แต่คนที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ตัวก็มี”
