ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68
22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อลิสซง เบ็คเกอร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ ดั๊กลาส หลุยส์, โอลา ไอน่า, คริส วู้ด และ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, นิโคลัส โดมิงเกซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 14/01/25 ฟอเรสต์ 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/24 ลิเวอร์พูล 0-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/03/24 ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/23 ลิเวอร์พูล 3-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 22/04/23 ลิเวอร์พูล 3-2 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 09/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/11/25 เสมอ สตวร์ม กราซ 0-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 01/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 ชนะ ปอร์โต้ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ – อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, นิโคลัส โดมิงเกซ – อิกอร์ เชซุส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: