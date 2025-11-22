ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:37 น.
69

22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อลิสซง เบ็คเกอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ ดั๊กลาส หลุยส์, โอลา ไอน่า, คริส วู้ด และ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, นิโคลัส โดมิงเกซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ฟอเรสต์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 14/01/25 ฟอเรสต์ 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/24 ลิเวอร์พูล 0-1 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/03/24 ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/23 ลิเวอร์พูล 3-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/04/23 ลิเวอร์พูล 3-2 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 09/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/25 เสมอ สตวร์ม กราซ 0-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/25 ชนะ ปอร์โต้ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ – อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, นิโคลัส โดมิงเกซ – อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

