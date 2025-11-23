เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์คลิปเร่งล่าตัว นักท่องเที่ยวแกล้งเต่าทะเล ยื่นริสแบนด์ให้กินขณะดำน้ำหมู่เกะสิมิลัน
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยให้เต่าทะเลกินสายข้อมือริสแบนด์ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าหลังจากไปดำน้ำที่หมู่เกาะสิมิลันแล้วสังเกตกลุ่มนทท.จงใจฝ่าฝืนระเบียบร้ายแรงและอันตราย พร้อมกับแปะคลิปหลักฐานชัดๆ ผ่านสื่อโซเชียล
ต่อมาวานนี้ (22 พ.ย.68) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์คลิปล่าตัวนักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้ว เนื้อหาจากต้นทางระบุว่า “พบเห็นหรือรู้ว่าใครช่วยแจ้งด้วยครับ มีรางวัล! (สายด่วน1362) นักท่องเที่ยวยื่นสายรัดข้อมือริสแบนด์ (wristband) ให้เต่าทะเลกินที่ อช.หมู่เกาะสิมิลัน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 กำลังให้จนท.สืบหาตัวครับ”
เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2568) เวลา 07.22 น. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้รับเเจ้งผ่านทางข้อความเพจเฟสบุ๊คว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ได้เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ขณะประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) บริเวณเกาะห้า เกาะหก ได้บันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำ พบนักท่องเที่ยวนำสายรัดข้อมือยื่นให้เต่าทะเลกินระหว่างประกอบกิจกรรมดังกล่าว
อัปเดตล่าสุด หลังตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันโดยฝ่ายวิชาการและนันทนาการร่วมกับชุดปฏิบัติการดำน้ำวางแผนดำเนินการจดบันทึก “อัตลักษณ์เต่า” เพื่อยืนยันตัวตนและตามหาเต่าตัวดังกล่าว พร้อมทั้งหารือเเละวางแผนร่วมกับสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อมาเวลาประมาณ 15.19 น. ชุดปฏิบัติการดำน้ำได้เจอเต่าทะเลตัวดังกล่าวบริเวณเกาะห้าเกาะหก จึงได้ทำการนำเต่าทะเลตัวดังกล่าวขึ้นเรือมายังท่าเรือทับละมุ เพื่อส่งให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน วินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป
ส่วนผู้กระทำผิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประสานบริษัทนำเที่ยวเพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้เน้นย้ำมาตรการ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้กับทางผู้ประกอบกิจการนำเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป (ดูคลิป).
