อากาศหนาวถึงวันไหน ? พยากรณ์อากาศตอบให้ พีคสุดช่วง 3 วันนี้
อากาศหนาวถึงวันไหน ซูเปอร์แอปพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง “ฟ้าฝน” เช็กและตรวจสอบให้อย่างละเอียด ชี้ลมหนาวพีคสุดช่วงวันที่ 28 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 22 พฤศจิกายน 68 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” อัปเดตสภาพอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า โดยระบุ “โปรลมหนาว ต่อเนื่อง ! พีคสุดสัปดาห์หน้า 28-30 พ.ย. กรุงเทพฯ 18-19 องศา ! เล็งบริเวณสีน้ำเงิน น้ำเงินเข้ม !”
“พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุด กรุงเทพฯ วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. ดังนี้ 21.1, 21.9, 22.4, 20.9, 21.6, 18.5, 18.0, 19.1, 20.5, 21.6, 22.6, 22.8, 22.9, 22.8, 23.0 องศาเซลเซียส”
รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันที่ 12 พ.ย.
รูปแสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อเช้าวันนี้ (22 พ.ย. 68) วัดได้ 13.1 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
อุณหภูมิต่ำสุดสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเช้าวันนี้ (22 พ.ย. 68) วัดได้ 20.0 องศาเซลเซียส ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ
รายงานฝนสะสม 24 ชม.ที่ผ่านมา(21 พ.ย. 68) ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 21 พ.ย. 68 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 68 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 370.2 มม.ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสม 24 ชม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานจากสำนักการระบายน้ำ (ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 21 พ.ย. 68 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 68) ไม่มีรายงานฝนตกในพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (21 พ.ย. 68) วัดได้ 32.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้ (21 พ.ย. 68) วัดได้ 27.8 องศาเซลเซียส ที่ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568) ฉบับที่ 15 (354/2568)
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง สำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 22-23 พ.ย. 68 เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย รวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22-23 พ.ย. 68 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- กรมอุตุฯ เตือนฉบับ 15 ใต้ฝนหนัก! เสี่ยงน้ำท่วม 22-23 พ.ย.นี้
- อนุทิน ดูมือถือเช็กน้ำท่วมใต้ 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนกำหนดด่วนบินช่วยหาดใหญ่
- สนามบินหาดใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ-พร้อมเช็กเบอร์สายการบิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: