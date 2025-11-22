ข่าว

ขอรีบช่วยด่วน! น้ำท่วมสงขลา ผู้ป่วยติดเตียงหลังผ่าตัด นอนแช่น้ำมา 1 คืน

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 16:39 น.
72
ผู้ป่วยติดเตียงนอกแช่น้ำท่วมสงขลา
ภาพ @อนุวัต จัดให้

ขอความช่วยเหลือด่วน น้ำท่วมสงขลา ทำผู้ป่วยติดเตียงหลังผ่าตัด เดินไม่คล่อง นอนแช่น้ำมา 1 คืน โทรตั้งแต่ตี 5 ยังไม่ถึงคิว แถมน้ำกำลังจะขึ้นชั้นสอง พิกัดวัดควนลัง ชุมชนหัวนอนกลาง 157/3 หมู่ 3 ถ.เฉลิมราษฎร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

วันนี้ (22 พ.ย.68) อนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้สื่อข่าววัย 49 ปี โพสต์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านเพจอนุวัต จัดให้ จากกรณีเหตุน้ำท่วมที่ จ.สงขลา ล่าสุด โดยระบุว่า รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาสาที่สามารถช่วยเหลือได้เข้าไปช่วยเหลือหน่อยค่ะ ภายในบ้านมีผู้ป่วยติดเตียง *ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เดินไม่คล่อง ตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้นชั้นสอง

***พิกัด หลังวัดควนลัง ชุมชนหัวนอนกลาง 157/3 หมู่ 3 ถ.เฉลิมราษฎร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อ 097-9369835

  • ผู้ป่วยติดเตียงนอนแช่น้ำตั้งแต่เมื่อคืนคะ โทรตั้งแต่ตี 5 ยังไม่ถึงคิวรับเลยคะ
  • ตอนนี้พื้นไม้ชั้น2กำลังทยอยหักถ้าหักหมดคือต้องจมน้ำแล้วนะคะ

“รบกวนขอความช่วยเหลือด่วนหน่อยคะ!”.

วัดควนลัง ชุมชนหัวนอนกลาง ช่วยผู้ป่วยติดเตียง
ภาพ Facebook @anuwatf.ch7
น้ำท่วมสงขลาล่าสุด วันที่ 22 พ.ย.2568
ภาพ Facebook @อนุวัต จัดให้

อัปเดตล่าสุดมีพลเมืองดีเข้ามาแจ้งข่าวดีว่า ตอนนี้ทางญาติของผู้ประสบภัยดังกล่าว ได้อัปเดตว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ขอความช่วยเหลือปลอดภัยดีแล้ว หลังจากมีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จ อัปเดตเมื่อเวลาราว 12.30 น.ที่ผ่านมา

สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 22 พ ย ช่วยผู้ป่วยติดเตียงหลังผ่าตัด
แฟ้มภาพ

ขณะเดียวกัน เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง “ระดับน้ำคลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาจล้นตลิ่ง พื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำบริเวณ ชุมชนศาลาลุงทอง ชุมชนคลอง ร.1 ชุมชนท่าเคียน ชุมชนตลาดพ่อพรหม ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ ชุมชนบางหัก ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน ทน.หาดใหญ่ ชุมชนปลักหว้า ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง”

ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภา ทน.หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

