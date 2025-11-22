ข่าว

สนามบินหาดใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ-พร้อมเช็กเบอร์สายการบิน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 14:18 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 14:24 น.
138
แฟ้มภาพ

สนามบินหาดใหญ่ อัปเดตล่าสุด ยังเปิดบริการตามปกติแม้น้ำท่วมหนัก 2 วัน 2คืน เล่นงานจังหวัดสงขลาอ่วม !

วันนี้ (22 พ.ย.68) สนามบินหาดใหญ่อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยระบุว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังให้บริการตามปกติ ในส่วนของการเดินทาง เข้า-ออกสนามบิน จะมีรถแท็กซี่ (Taxi) ให้บริการรับส่งจนถึงแยกไทวัสดุ และกองบิน 56 ให้บริการส่งผู้โดยสารจากสนามบินประตู 7-8 จนถึงแยกไทวัสดุ

ข้อมูลเส้นทางการเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ สอบถามได้ที่ สายด่วนกุญชร เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0-7420-0000 1 แขวงการทางสงขลา 0-7431-1091 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6 0-7423-1332 สามารถนำรถมาจอดได้ฟรี โดยจัดให้จอดบริเวณสนามฟุตบอล หรือตามข้อมูลที่แชร์ในเพจ Facebook Official: Hat Yai International Airport – HDY

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะนอนค้างคืนรวมถึงผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันถัดไปนั้น “สามารถพักค้างคืนได้” โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง

ขณะเดียวกันจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามสายการบินตามหมายเลขโทรศัพท์ของสายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้

  • การบินไทย 0-7422-7231
  • นกแอร์ 0-7422-7262
  • ไทยไลอ้อนแอร์ 0-2529-9999
  • บางกอกแอร์เวย์ส 0-7422-7424
  • ไทยแอร์เอเชีย 0-7422-7297
  • ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 0-2089-1909
  • แบ็กส์บริการภาคพื้น (สกู๊ต) 0-7422-7264
ท่าอากาสยานหาดใหญ่วันนี้ 22 พฤจิกายน 2568
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY
สนามบินหาดใหญ่
ภาพ Facebook @HDY.Airport

ล่าสุดเทศบาลนครหาดใหญ่ รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ดังนี้

คลองอู่ตะเภา

  • สถานีบ้านม่วงก๊อง ต่ำกว่าตลิ่ง 0.33 เมตร
  • สถานีบ้านบางศาลา สูงกว่าตลิ่ง 0.20 เมตร
  • สถานีบ้านหาดใหญ่ ต่ำกว่าตลิ่ง 0.66 เมตร
  • คลองภูมินารถดำริ สถานีเทศาพัฒนา ต่ำกว่าตลิ่ง 0.64 เมตร
  • คลองหวะ สูงกว่าตลิ่ง 1.68 เมตร
  • คลองเตย สถานีปลายคลองเตย ต่ำกว่าตลิ่ง 1.00 เมตร
  • แก้มลิงคลองเรียน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.90 เมตร

โดยสรุป ระดับน้ำทุกสถานี อยู่ในระดับเตือนภัย!

สถานการณ์น้ำพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ (1) PR.HatyaiCity
ภาพ Facebook @PR.HatyaiCity

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง รายงานสภาวะอากาศ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้

สรุปสถานการณ์ฝนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 (07-00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้) ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีฝนตกเฉลี่ย 315 มิลลิเมตร โดยความเข้มฝนสูงสุดวัดได้ ณ สถานีคลองหวะ วัดได้ 325 มิลลิเมตร ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10 (68/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568)

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเล อันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง

วันที่ 22-23 พ.ย. 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัดมากบางแห่ง

เตือนฝนตกหนักหาดใหญ่วันนี้
ภาพ Facebook @PR.HatyaiCity

ทั้งนี้ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ (PEA) เรื่อง พื้นที่ปลดดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเหตุอุทกภัย (ฉบับที่ 1)
เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ และมีระดับน้ำสูงเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า PEA จำเป็นต้อง ปลดดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

  1. ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2, 3
  2. ถนนศรีภูวนารถ (บริเวณใกล้สะพานลอดรถไฟ)
  3. ถนนปุณณกัณฑ์ (ต้นซอย) และถนนทุ่งรี
  4. บ้านปลักธง – ควนจง
  5. ถนนจันทร์นิเวศน์
  6. ถนนจุติอนุสรณ์
  7. ถนนรัถการ
  8. ถนนราษฎร์ยินดี (บางส่วน)
  9. บ้านกลาง – หูแร่ – นาแสน

พื้นที่อื่น ๆ ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประเมินและประกาศเพิ่มเติมตามสถานการณ์

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยขณะน้ำท่วม ขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ ห้ามเปิด–ปิดสวิตช์ไฟฟ้าเด็ดขาด
ปลั๊กไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งาน อันตรายถึงชีวิต หากพบสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้ง PEA ทันทีที่ โทร. 1129

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (PEA).

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ วันที่ 22 พ.ย. 2568
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY
สนามบินหาดใหญ่ สงขลา
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY
กองบิน 56 และ มทบ.42 ได้จัดรถให้บริการรับส่ง โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจะมีเส้นทางจาก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังแยกสนามบินใน และ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY
สนามบินหาดใหญ่ ผู้โดยสาร
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY

