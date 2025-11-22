สนามบินหาดใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ-พร้อมเช็กเบอร์สายการบิน
สนามบินหาดใหญ่ อัปเดตล่าสุด ยังเปิดบริการตามปกติแม้น้ำท่วมหนัก 2 วัน 2คืน เล่นงานจังหวัดสงขลาอ่วม !
วันนี้ (22 พ.ย.68) สนามบินหาดใหญ่อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยระบุว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังให้บริการตามปกติ ในส่วนของการเดินทาง เข้า-ออกสนามบิน จะมีรถแท็กซี่ (Taxi) ให้บริการรับส่งจนถึงแยกไทวัสดุ และกองบิน 56 ให้บริการส่งผู้โดยสารจากสนามบินประตู 7-8 จนถึงแยกไทวัสดุ
ข้อมูลเส้นทางการเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ สอบถามได้ที่ สายด่วนกุญชร เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0-7420-0000 1 แขวงการทางสงขลา 0-7431-1091 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6 0-7423-1332 สามารถนำรถมาจอดได้ฟรี โดยจัดให้จอดบริเวณสนามฟุตบอล หรือตามข้อมูลที่แชร์ในเพจ Facebook Official: Hat Yai International Airport – HDY
สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะนอนค้างคืนรวมถึงผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันถัดไปนั้น “สามารถพักค้างคืนได้” โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ขณะเดียวกันจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามสายการบินตามหมายเลขโทรศัพท์ของสายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้
- การบินไทย 0-7422-7231
- นกแอร์ 0-7422-7262
- ไทยไลอ้อนแอร์ 0-2529-9999
- บางกอกแอร์เวย์ส 0-7422-7424
- ไทยแอร์เอเชีย 0-7422-7297
- ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 0-2089-1909
- แบ็กส์บริการภาคพื้น (สกู๊ต) 0-7422-7264
ล่าสุดเทศบาลนครหาดใหญ่ รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ดังนี้
คลองอู่ตะเภา
- สถานีบ้านม่วงก๊อง ต่ำกว่าตลิ่ง 0.33 เมตร
- สถานีบ้านบางศาลา สูงกว่าตลิ่ง 0.20 เมตร
- สถานีบ้านหาดใหญ่ ต่ำกว่าตลิ่ง 0.66 เมตร
- คลองภูมินารถดำริ สถานีเทศาพัฒนา ต่ำกว่าตลิ่ง 0.64 เมตร
- คลองหวะ สูงกว่าตลิ่ง 1.68 เมตร
- คลองเตย สถานีปลายคลองเตย ต่ำกว่าตลิ่ง 1.00 เมตร
- แก้มลิงคลองเรียน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.90 เมตร
โดยสรุป ระดับน้ำทุกสถานี อยู่ในระดับเตือนภัย!
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง รายงานสภาวะอากาศ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้
สรุปสถานการณ์ฝนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 (07-00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้) ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีฝนตกเฉลี่ย 315 มิลลิเมตร โดยความเข้มฝนสูงสุดวัดได้ ณ สถานีคลองหวะ วัดได้ 325 มิลลิเมตร ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10 (68/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568)
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเล อันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง
วันที่ 22-23 พ.ย. 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัดมากบางแห่ง
ทั้งนี้ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ (PEA) เรื่อง พื้นที่ปลดดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเหตุอุทกภัย (ฉบับที่ 1)
เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ และมีระดับน้ำสูงเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า PEA จำเป็นต้อง ปลดดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2, 3
- ถนนศรีภูวนารถ (บริเวณใกล้สะพานลอดรถไฟ)
- ถนนปุณณกัณฑ์ (ต้นซอย) และถนนทุ่งรี
- บ้านปลักธง – ควนจง
- ถนนจันทร์นิเวศน์
- ถนนจุติอนุสรณ์
- ถนนรัถการ
- ถนนราษฎร์ยินดี (บางส่วน)
- บ้านกลาง – หูแร่ – นาแสน
พื้นที่อื่น ๆ ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประเมินและประกาศเพิ่มเติมตามสถานการณ์
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยขณะน้ำท่วม ขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ ห้ามเปิด–ปิดสวิตช์ไฟฟ้าเด็ดขาด
ปลั๊กไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งาน อันตรายถึงชีวิต หากพบสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้ง PEA ทันทีที่ โทร. 1129
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (PEA).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อนุทิน ดูมือถือเช็กน้ำท่วมใต้ 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนกำหนดด่วน! บินช่วยหาดใหญ่
- นายกฯ สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ
- ขอรีบช่วยด่วน! น้ำท่วมสงขลา ผู้ป่วยติดเตียงหลังผ่าตัด นอนแช่น้ำมา 1 คืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: