นานา รับเสียงสั่น ดาราน. คือตัวเอง ลั่น ต.ไม่เกี่ยวข้อง พูดอะไรไม่ได้มาก ให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย

นานา ไรบีนา ยอมรับเสียงสั่น ดารา น. คือตัวเอง ลั่น อักษรย่อ ต.ไม่เกี่ยวข้อง เผยพูดอะไรไม่ได้มาก หลังจากนี้ให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย
จากกรณีดาราตัวแม่ ชักชวนเพื่อนสนิทและคนในวงการร่วมลงทุน ก่อนจะเบี้ยวหนี้ทำเสียหายร่วม 400 ล้านบาท ซึ่งทางเพจ ท่านเปา ได้ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้จนทำให้ชาวเน็ตตะลึงอึ้งกันทั้งบ้านทั้งเมือง ก่อนจะจับโยงไปที่ วีเจวุ้นเส้น วิริฒิพา
ก่อนจะมีการออกมาปล่อยคำใบ้อักษรย่อดาราตัวแม่คนดังกล่าวว่า น. เอาเงินไปลงทุนกับ ต. และเที่ยวชักชวนเพื่อน ๆ ไปทั่วโดยอ้างว่าจะมีปันผล มีดอกเบี้ย แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่ตกลง จนคนเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปจับตาที่ดารา-นักแข่งรถอย่าง นานา ไรบีนา และนุ่น วรนุช กับสามี ต๊อด ปิติ ซึ่งหลังจากนั้น นุ่น-ต๊อด ก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ตนทั้งคู่ และหากใครกล่าวหาไม่คิดก็จะเดินหน้าฟ้องแน่นอน
หลังจากปล่อยให้คนทั้งประเทศคาดเดากันอยู่นาน ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (21 พ.ย. 68) นานา ไรบีนา สาวสวยสมาชิกแก๊งนางฟ้า ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วผ่านไอจีสตอรี่ nanarybena โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปยอมรับว่า ดารา น. ก็คือตัวของเธอเอง แต่ในส่วนของ ต. ตนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ แต่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มาก ต้องให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย หลังจากนี้ก็ขอโอกาสในการทำงาน และทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
“จากข่าวและกระแสดราม่าต่าง ๆ ที่ออกมาตอนนี้ ใช่ค่ะ น. คือ นานา เองค่ะ ส่วนตัวอักษรย่อ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ แต่ในส่วนที่ตัวนานาเองไม่พัวพัน หรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย นานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ ณ ขณะนี้ นานาขอโอกาสในการทำงาน และทำหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม
- นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล
- ยังไงแน่? พอลล่า-เจนสุดา อันฟอลฯ นานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้าสั่นคลอน คนโยงดราม่าฉาว?
- โพสต์ล่าสุด นานา ไรบีนา ออกโรงป้องเพื่อนรัก ยัน วุ้นเส้น วิริฒพา ไม่เกี่ยวปม 400 ล้าน
อ้างอิงจาก : IG nanarybena
ติดตาม The Thaiger บน Google News: