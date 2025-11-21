ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มไต้หวัน อ้างอุบัติเหตุ แก้วเซรามิกใบยักษ์คาช่องท้อง แพทย์ผ่าตัดด่วน หลังอั้นถ่าย 3 วัน

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:55 น.
80
ชายหนุ่มไต้หวันเข้ารับการผ่าตัดด่วนหลังมีแก้วเซรามิกติดในช่องท้อง
ภาพจาก : mothership, Sin Chew Daily

แพทย์สุดยื้อต้องผ่าเปิดหน้าท้องช่วยชีวิตหนุ่มไต้หวัน หลังพบแก้วเซรามิกขนาดใหญ่ขวางลำไส้จนเน่า เจ้าตัวรับสารภาพพลาดท่าจนเจ็บเจียนตาย

เรื่องราวอุทาหรณ์ทางการแพทย์เกิดขึ้นที่ไต้หวัน เมื่อชายรายหนึ่งต้องรีบไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและหน้าท้องบวมเป่ง เขาแจ้งแพทย์ว่าไม่สามารถขับถ่ายได้มานานถึงสามวันแล้ว ความทรมานที่เกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือ แต่สิ่งที่แพทย์ค้นพบกลับเป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าอาการป่วยทั่วไปและนำไปสู่การผ่าตัดฉุกเฉินที่กินเวลานานหลายชั่วโมง

ผลจากการเอกซเรย์เผยให้เห็นสาเหตุของความเจ็บปวดอย่างชัดเจน เมื่อภาพปรากฏวัตถุแปลกปลอมลักษณะคล้ายแก้วเซรามิกขนาดความสูง 8 เซนติเมตรและกว้าง 6 เซนติเมตร ฝังแน่นอยู่ในช่องท้องบริเวณอุ้งเชิงกราน ชายหนุ่มยอมรับในภายหลังว่าเขารู้สึกอับอายเกินกว่าจะบอกความจริงกับหมอตั้งแต่แรกว่ามีสิ่งของติดอยู่ภายในร่างกาย โดยเขาพยายามจะเบ่งมันออกมาด้วยตัวเองตลอดสามวันที่ผ่านมาแต่ไม่สำเร็จ จนกระทั่งทนพิษบาดแผลไม่ไหว

ผู้ป่วยรายนี้อ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุที่ทำให้แก้วใบดังกล่าวเข้าไปติดอยู่ภายใน แต่ผลจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิด ลำไส้บางส่วนของเขาเริ่มขาดเลือดไปเลี้ยงจนเกิดภาวะเนื้อตาย ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือด้วยการนำวัตถุออกมาผ่านทางทวารหนักในตอนแรก โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงการส่องกล้องช่วย แต่ความพยายามกลับไม่เป็นผลเนื่องจากผิวสัมผัสของแก้วเซรามิกมีความลื่นมากจนไม่สามารถคีบออกมาได้

สถานการณ์บีบบังคับให้ทีมแพทย์ต้องตัดสินใจเปลี่ยนวิธีเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องซึ่งใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง เพื่อนำแก้วออกจากลำไส้โดยตรง การผ่าตัดจบลงด้วยการที่แพทย์สามารถนำแก้วออกมาได้สำเร็จ แต่ผู้ป่วยต้องแลกมาด้วยการทำทวารเทียมทางหน้าท้องเพื่อใช้ในการขับถ่ายชั่วคราว เพื่อพักฟื้นลำไส้ส่วนที่เสียหายให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ

แพทย์เจ้าของไข้ได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า การนำสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายผ่านทวารหนักไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการแพทย์ แต่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้อวัยวะภายในฉีกขาด ลำไส้ทะลุ หรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งที่ผ่านมาเคยพบเคสที่มีการใช้วัตถุหลากหลายประเภท ทั้งลูกเบสบอล อุปกรณ์สั่น หรือแม้กระทั่งลูกมะพร้าว เพียงเพื่อความอยากรู้อยากเห็นหรือความพึงพอใจส่วนตัว แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจต้องแลกด้วยชีวิตและความเจ็บปวดทรมาน

แพทย์พบแก้วเซรามิกขนาดใหญ่ขวางลำไส้ของชายหนุ่ม
ภาพจาก : mothership, Sin Chew Daily

ข้อมูลจาก

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:55 น.
80
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

