4 ราศี ยืนหนึ่งความสวย เสน่ห์แรงเกินต้าน คนโสดเจอสายเปย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 23:35 น.
หมอดูเจาะดวง 4 ราศี (ตุลย์, พฤษภ, มีน, พิจิก) ออร่าพุ่งแรง! คนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนฐานะดี คนมีคู่รักยิ่งหวานชื่น

ในช่วงที่ดวงดาวแห่งความรักและความงามโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ส่งผลให้หลายคนมีออร่าจับ เสน่ห์เปล่งประกายมากกว่าปกติ โดยเฉพาะชาว 4 ราศีนี้ ที่ดวงชะตากำลังยืนหนึ่งเรื่องเสน่ห์ ชนิดที่ว่าแรงเกินต้านทาน

หมอดูได้เจาะดวงชะตาพบว่า 4 ราศีนี้ ไม่เพียงแต่จะมีคนเข้ามารุมล้อม แต่สำหรับคนโสด ยังมีเกณฑ์ได้พบ “สายเปย์” ที่พร้อมทุ่มเทดูแล เอาใจใส่ ทั้งเรื่องเงินทองและของขวัญ ส่วนคนมีคู่ ความรักจะกลับมาหวานชื่น แฟนเอาใจหนักมาก

สำหรับ 4 ราศี ที่เสน่ห์แรงที่สุดในตอนนี้ ได้แก่

1. ราศีตุลย์

เจ้าแห่งเสน่ห์โดยธรรมชาติอยู่แล้วสำหรับชาวราศีตุลย์ ช่วงนี้ออร่าของคุณจะยิ่งสว่างไสว แค่ยิ้มทักทาย ก็สามารถทำให้คนรอบข้างใจละลายได้ง่ายๆ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามทำอะไรมาก เสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนที่มีสถานะทางสังคมดี หรือคนที่มีฐานะเข้ามา คนโสดจะได้เจอคนถูกใจที่พร้อมจะเปย์เพื่อเอาชนะใจคุณ

2. ราศีพฤษภ

เสน่ห์ของชาวราศีพฤษภ คือความนิ่ง สุขุม ดูหรูหราน่าค้นหา คุณมีความ “แพง” ในตัวตน ทำให้ดึงดูดคนประเภทเดียวกัน คือคนที่มีรสนิยมดี ฐานะมั่นคง และมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะไม่ใช่แค่เล่นๆ แต่เป็นคนที่พร้อมจะสร้างอนาคต และพร้อมสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่

3. ราศีมีน

เสน่ห์ของชาวราศีมีนคือความอ่อนหวาน ความช่างเอาใจใส่ และความน่าทะนุถนอม คุณมีสัญชาตญาณที่ทำให้คนอื่นรู้สึก “อยากปกป้อง” และ “อยากดูแล” นี่คืออาวุธลับที่ดึงดูดสายเปย์ที่ชอบสวมบทบาทอัศวินขี่ม้าขาว คนโสดจะเจอคนที่มีอายุมากกว่า หรือมีภาวะผู้นำสูง เข้ามาอุปถัมภ์ดูแล

4. ราศีพิจิก

เสน่ห์ของชาวราศีพิจิกคือความลึกลับน่าค้นหา และแรงดึงดูดทางเพศที่สูงมาก คุณอาจจะดูนิ่งๆ ไม่ยิ้มบ่อย แต่สายตาของคุณสะกดใจคนได้อยู่หมัด เสน่ห์ของคุณรุนแรงและร้อนแรง ดึงดูดคนที่พร้อมจะ “ทุ่ม” ทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจคุณ ความรักครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความหลงใหล

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 4 ราศีนี้ เมื่อเสน่ห์แรงก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามา ควรใช้สติในการคัดกรองคน ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้แฟนจะรักจะหลงเป็นพิเศษ ลองอ้อนขออะไรก็มีเกณฑ์จะได้ ถือเป็นช่วงเวลาทองของความสัมพันธ์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

