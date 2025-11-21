เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรง พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ แร่ทองขาว เจ้าหน้าที่การเงินทหารบก ในฐานะผู้บงการปลอมแปลงบัญชีรับเงินบำนาญทหารเข้าบัญชีตนเองและสามี 572 ครั้ง รวมมูลค่า 230 ล้านบาท ภายในเวลา 8 ปี ใช้ช่องโหว่รหัสผ่าน
ต้นเรื่อง การทุจริตถูกซุกซ่อนภายใต้ระบบ E-Pension
มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 มี พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ แร่ทองขาว อดีตเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าแผนกควบคุมเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กองทัพบก เป็นผู้ถูกชี้มูลความผิดหลัก
วิธีการทุจริต คือ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ อาศัยช่องทางในระบบการจ่ายเงินออนไลน์ (e-pension) ทำการ เปลี่ยนแปลงและอนุมัติหมายเลขบัญชีผู้รับเงินบำนาญ ของทหารหลายราย ให้เป็นเลขที่บัญชีของตนเองกับบัญชีของสามี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน 8 ปี ระหว่างปี 2555 ถึง 2563 ดำเนินการถึง 572 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 230 ล้านบาท โดยนำเงินไปหมุนเวียนใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาจากพยานหลักฐานและมีมติชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องหลายราย โดยแบ่งระดับความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
จุดอ่อนของระบบ ละเลยความรับผิดชอบ ใช้รหัสผ่านร่วมกัน
การไต่สวนของ ป.ป.ช. ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านการควบคุมภายในที่นำไปสู่การทุจริตเป็นวงกว้าง พ.ท.หญิง วิมลฉวี หัวหน้าแผนก มอบหมายไม่รัดกุม พ.ท.หญิง วิมลฉวี อนุญาตให้ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ เข้าใช้ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ของตน เพื่ออนุมัติเบิกเงินในระบบ e-pension แทนเป็นครั้งคราวในช่วงที่ตนเองลาหรือติดภารกิจอื่น
การไม่ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาพาสเวิร์ด ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากได้เปิดช่องให้ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ นำรหัสของผู้มีอำนาจอนุมัติไปใช้ในการดำเนินการทุจริตครั้งนี้
นอกจากนี้ การที่ พ.อ. อนุสรณ์ ผู้อำนวยการกองเบี้ยหวัดฯ ไม่ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานและไม่ควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ก็เป็นเหตุผลเสริมที่นำไปสู่ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเช่นกัน
ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้กองทัพบกดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิด และดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่บกพร่องในการกำกับดูแลต่อไป
