“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ
ภราดร ปริศนานันทกุล ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจของนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ เพราะต้องกลับไปเริ่มนับ 1 ใหม่
นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีระบุหากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจจะมีการยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค.ว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภา ต้องดูการตัดสินใจของนายกฯ ว่าจะยุบสภาหรือไม่ เนื่องจากนายกฯ ระบุว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็โหวตแพ้ เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ว่าฝ่ายตรวจสอบจะอภิปรายแย่แค่ไหน หรือรัฐบาลจะชี้แจงได้ดีแค่ไหน ก็แพ้อยู่ดี ย้ำว่าท้ายที่สุดเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี
ส่วนหากมียุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค. จะกระทบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ.หรือไม่ว่า โดยไทม์ไลน์มันก็ไม่ทันอยู่แล้ว อาจจะได้เข้าพิจารณาวาระ 2 หากมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ แต่วาระ 3 ตามข้อบังคับต้องเว้นระยะ 15 วัน ดังนั้น อย่างไรก็ไม่ทัน และหากยุบสภาก็เท่ากับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นหายไปเลย ไม่มีค้างในสภา ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากยุบสภาจะถือเป็นการผิด MOA กับพรรคประชาชน (ปชน.) หรือไม่ นายภราดรย้อนถามว่า MOA บอกว่าอะไรบ้างล่ะ บอกว่าต้องยุบสภาภายใน 120 วัน ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และทำประชามติ ซึ่งตนคิดว่าเราทำตาม MOA แล้ว แต่เหตุการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ยังไม่เกิด ก็รอดูว่าสุดท้ายนายกฯจะยุบสภาหรือไม่ อย่าเพิ่งไปคิดตอนนี้
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมมูญมาเป็นตัวประกันหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่ครับ คนละเรื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” พร้อมยุบสภา 12 ธ.ค. หากโดนยื่นซักฟอก เตือนยังไม่เสร็จหลายอย่าง
- ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ
- “ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: