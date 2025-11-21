ข่าว

รมว.ยุติธรรม ยอมรับ ห้องลับ-ถุงยาง มีจริง เร่งตรวจสอบเต็มที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:59 น.
144
แฟ้มภาพ

พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยุติธรรม ออกมายอมรับว่า ห้องลับ และ ถุงยาง ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีจริง เล็งรื้อระบบคุก เร่งตรวจสอบเต็มที่

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณีที่กรมราชทัณฑ์ สั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังเข้าจู่โจมแล้วพบว่าพฤติกรรมซึ่งอาจจะเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ตัวเองรับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ก็เพิ่งเคยพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ ซึ่งส่วนตัวรู้สึกรับไม่ได้อย่างมาก เพราะถือเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองได้รับรายงานด้วยวาจา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก็ดำเนินการตรวจค้นและสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยตัวเองมอบหมายให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำรายงานสรุปและให้นำมารายงานในที่ประชุม ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า

ยืนยันว่า จะตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง รวมทั้งจะเร่งรัดให้ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางอาญาและวินัย อย่างไม่ละเว้น ซึ่งก็อาจจะต้องตรวจสอบย้อนหลัง ไปถึงการปฎิบัติงานของผู้บัญชาการเรือนรมว.ยธ.รับ ห้องลับ-ถุงยาง มีจริง จ่อรื้อระบบคุก ตรวจสอบย้อนหลังผบ.เรือนจำพิเศษฯจำพิเศษกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้

โดยที่ผ่านมาตัวเองได้รับรายงานด้วยวาจาจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งก็ได้รับรายงานยืนยันว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าว ทั้งเรื่องของห้องใต้บันได ถุงยางอนามัย และการนำหญิงสาวเข้าไปบริการผู้ต้องขังจีนนั้น เป็นเรื่องจริงตามรายงาน

“ส่วนตัวอยากขอตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดก่อน เพื่อดูว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจะถือโอกาสเป็นการปรับปรุงระบบคุกในประเทศไทยทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก” รมว.ยธ.กล่าว

ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. ตัวเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะเข้าตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบได้หรือไม่นั้น ตัวเองขอไปตรวจสอบข้อบังคับและระเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาก่อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:59 น.
144
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button