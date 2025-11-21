รมว.ยุติธรรม ยอมรับ ห้องลับ-ถุงยาง มีจริง เร่งตรวจสอบเต็มที่
พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยุติธรรม ออกมายอมรับว่า ห้องลับ และ ถุงยาง ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีจริง เล็งรื้อระบบคุก เร่งตรวจสอบเต็มที่
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณีที่กรมราชทัณฑ์ สั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังเข้าจู่โจมแล้วพบว่าพฤติกรรมซึ่งอาจจะเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ตัวเองรับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ก็เพิ่งเคยพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ ซึ่งส่วนตัวรู้สึกรับไม่ได้อย่างมาก เพราะถือเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองได้รับรายงานด้วยวาจา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก็ดำเนินการตรวจค้นและสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยตัวเองมอบหมายให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำรายงานสรุปและให้นำมารายงานในที่ประชุม ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า
ยืนยันว่า จะตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง รวมทั้งจะเร่งรัดให้ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางอาญาและวินัย อย่างไม่ละเว้น ซึ่งก็อาจจะต้องตรวจสอบย้อนหลัง ไปถึงการปฎิบัติงานของผู้บัญชาการเรือนรมว.ยธ.รับ ห้องลับ-ถุงยาง มีจริง จ่อรื้อระบบคุก ตรวจสอบย้อนหลังผบ.เรือนจำพิเศษฯจำพิเศษกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้
โดยที่ผ่านมาตัวเองได้รับรายงานด้วยวาจาจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งก็ได้รับรายงานยืนยันว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าว ทั้งเรื่องของห้องใต้บันได ถุงยางอนามัย และการนำหญิงสาวเข้าไปบริการผู้ต้องขังจีนนั้น เป็นเรื่องจริงตามรายงาน
“ส่วนตัวอยากขอตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดก่อน เพื่อดูว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจะถือโอกาสเป็นการปรับปรุงระบบคุกในประเทศไทยทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก” รมว.ยธ.กล่าว
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. ตัวเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะเข้าตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบได้หรือไม่นั้น ตัวเองขอไปตรวจสอบข้อบังคับและระเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมราชทัณฑ์ รับเจอตู้เย็น-ของแบรนด์เนมในคุกจริง สั่งย้ายผู้ต้องขังจีนแล้ว
- ฉาวทั่วโลก เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดโสเภณี ปรนเปรอนักโทษจีนเทา สมสู่ห้องลับใต้บันไดคุก
- ราชทัณฑ์ แจงเด้งฟ้าผ่า ผบ.เรือนจำฯ เซ่นปมนักโทษจีน มีอิทธิพลเหนือคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: