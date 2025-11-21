กรมราชทัณฑ์ รับเจอตู้เย็น-ของแบรนด์เนมในคุกจริง สั่งย้ายผู้ต้องขังจีนแล้ว
กรมราชทัณฑ์ รับพบสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริง มีทั้งตู้เย็น แอร์เคลื่อนที่ และของแบรนด์เนม ล่าสุดสั่งย้ายผู้ต้องจีนแล้ว
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า คุกวีไอพีของนักโทษจีนเทา ใช้ห้องลับใต้บันไดเป็นที่มั่วสุมจัดปาร์ตี้เซ็กซ์ พบหลักฐานถุงยางใช้แล้วเกลื่อนพื้น รวมไปถึงนักโทษกลุ่มดังกล่าวกินหรูอยู่สบาย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
กรมราชทัณฑ์ ได้เผย ระบุข้อความว่า ตามที่ได้มีการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่บางส่วนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจำ จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์ นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนเบื้องต้นว่า ได้มีการตรวจค้นเรือนจำดังกล่าวแล้วพบว่ามีสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตให้มีครอบครองหรือใช้ในเรือนจำ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 72 และมาตรา 73
นอกจากนี้ ยังพบสิ่งของเกินความจำเป็น เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ แอร์เคลื่อนที่ และอีกหลายรายการ รวมถึงพบว่าผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนม และจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบกาแฟซองจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือนจำ อนึ่ง กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังชาวจีนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังเรือนจำที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนต่อไป
กรมราชทัณฑ์ ยังคงกำชับเรือนจำ ทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาค อีกทั้งเรือนจำฯ เป็นสถานที่ที่ควบคุมดูแลผู้กระทำผิดให้ได้รับความปลอดภัยซึ่งดำเนินการเป็นไปตามหลักนิติธรรม และกฎหมายที่กำหนดไว้
