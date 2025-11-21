ข่าวดาราบันเทิง

“ล็อกมง” คืออะไร? ศัพท์แฟนนางงาม โวยเวลาคนที่เชียร์ไม่ชนะ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:19 น.
168
“ล็อกมง” คืออะไร? ศัพท์แฟนนางงาม โวยเวลาคนที่เชียร์ไม่ชนะ

เจาะศัพท์ “ล็อกมง” ในวงการนางงามแปลว่าอะไร ใช้ยังไง ทำไมโผล่ได้ทั้งในดราม่าเวทีประกวด Miss Universe ทุกครั้ง หลังตัวเต็ง หรือคนที่เชียร์เยอะพลาดมงกุฎแบบงงๆ ค้านสายตา

เริ่มจากคำง่ายสุดก่อน มง ในภาษานางงาม ก็คือคำย่อของคำว่า มงกุฎ นั่นเอง เวลาคนดูถามกันว่า “ปีนี้ใครมง?” = ปีนี้ใครชนะ ได้ครองตำแหน่ง “เบอร์ 10 มีลุ้นมงไหม?” = คิดว่าเบอร์ 10 มีโอกาสชนะไหม

ล็อกมง แปลตรงตัว ล็อกมงกุฎไว้ให้คนหนึ่งคน ล็อกผล ล็อกไว้ล่วงหน้า โดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะทำผลงานในรอบเก็บตัว ทำกิจกรรม เดินพรีลิม ชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี ตอบคำถามเป็นอย่างไร ล็อกมง เลยมีความหมายพื้นฐานว่า

เวทีประกวดที่ถูกเชื่อว่า ผู้ชนะถูกเลือก–ถูกเตรียมไว้แล้ว ไม่ได้ตัดสินสด ๆ ตามคะแนนจริง

ทำไมคนไทยถึงชอบพูดเรื่อง “ล็อกมง”

เรื่องล็อกมงไม่ได้เกิดแค่ในกลุ่มแฟนคลับ แต่ไปโผล่ในข่าวจริงจังด้วย ในหมู่คนนอกที่ติดตามแค่ผลวันตัดสิน แล้วรู้สึกว่าผู้ชนะ ไม่ได้สมตำแหน่ง เช่น ไม่สวยพอ หรือบุคลิกไม่ดี หรือตอบคำถามไม่ขาด

เคยมีกระทู้ถกกันใน Pantip ว่า “การล็อกมงสะท้อนความโปร่งใสของเวทีนางงามหรือเปล่า” ตั้งคำถามว่าทำไมบางเวที ผู้ชนะมักมาจากกลุ่มประเทศเดิม ๆ จนคนไทยรู้สึกว่ามีอะไร “ไม่แฟร์” อยู่เบื้องหลัง

ฝั่งข่าวบันเทิงก็มีพาดหัวประมาณ “ไม่มีล็อกมงฯ” หรือ “ผู้จัดปัดข่าวล็อกมง” เวลาเกิดดราม่าหลังประกาศผล เช่น กรณีเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์บางปี ที่ผู้จัดออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ล็อกผล คะแนนหลังบ้านเป็นไปตามระบบกรรมการจริง ๆ

ล่าสุดเวที Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็มีข่าวใหญ่ จากกรณีกรรมการชาวฝรั่งเศสถอนตัว แล้ววิจารณ์องค์กรเรื่อง “ล็อกผล TOP 30” จนเว็บข่าวไทยใช้คำว่า “ล็อกผล”–ประเด็นล็อกมงเต็มหน้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปหมด

ฝั่งโซเชียลเองก็เดือดไม่แพ้กัน เวลาเพจนางงามใหญ่ ๆ หรือคอมเมนเตเตอร์ออกมา “เคาะตัวเต็ง” พูดเชียร์แรง ๆ ว่า “กลับมายังไงก็มง” ก็มีคนเตือนว่า ระวังจะโดนหาว่าสร้างภาพว่ากอง “ล็อกมง” หรือทำให้คนถูกคาดหวังสูงเกินไปจนกดดันนางงามเองด้วย

พูดง่าย ๆ คือ คนไทยอินกับคำนี้เพราะมันแตะทั้งเรื่อง ความยุติธรรม, ความโปร่งใส และดราม่าเบื้องหลัง ซึ่งเป็นดินชั้นดีของข่าวบันเทิงอยู่แล้ว

แล้วจริง ๆ เวทีนางงามล็อกมงไหม? ฟังคำตอบจาก อดีต CEO Miss Universe

คำถามนี้เป็นเหมือนผีที่โผล่ทุกปี ก่อนวันตัดสินใหญ่ ตั้งแต่มิสยูนิเวิร์ส มิสแกรนด์ ไปจนถึงเวทีระดับประเทศของไทย หรือระดับโลกอย่างมิสยูนิเวิร์สเองก็ไม่รอด

ฝั่งแฟนคลับ เวลาเห็นผลไม่ตรงใจ หรือรู้สึกว่าตัวเต็งพลิกตุ้บ จะมีการตั้งคำถามเรื่องมาตรฐาน ความโปร่งใส พาไปสู่การใช้คำว่า “ล็อกมง” เป็นอาวุธวิจารณ์กอง ส่วนฝั่งผู้จัด มักตอบในทำนองว่า เวทีมีระบบคะแนน มีกรรมการหลายคน มีห้องสัมภาษณ์ลับ มีคะแนนด้านที่คนดูไม่เห็น และยืนยันว่าไม่มีการล็อกผลล่วงหน้า

ล่าสุด อ้างอิงจากรายงานของ BBC Thai ที่ได้สัมภาษณ์ พอลล่า ชูการ์ต อดีต CEO Miss Universe ที่กุมบังเหียนมานานกว่า 23 ปี ตอบคำถามเรื่องข้อครหาล็อกมงว่า ตลอดทุกปีที่ทำงาน ตนโดนกล่าวหาว่าโกงผลการประกวด จนดราม่านี้เป็นเรื่องปกติ มีมาตลอด แต่ยืนยันว่าระบบใช้กรรมการตัดสิน ตนไม่ได้เลือกคนชนะเอง

ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะได้มง Miss Universe จนกว่าการแข่งขันจะจบ ประกาศชื่อผู้ชนะบนเวทีเมื่อไหร่ ก็รู้พร้อมคนดูตอนนั้นเลย เรื่องกระบวนการตัดสิน พอลล่าอธิบายว่า มีทีม Network Standards and Practices ของสหรัฐฯ คอยกำกับ ซึ่งเป็นมาตรฐานเข้มงวดในวงการทีวีอเมริกัน มี บริษัทบัญชี Big 4 หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีใหญ่ของโลก เข้ามาดูแล ตรวจสอบ และกำกับทุกขั้นตอนของการโหวต–การนับคะแนน ย้ำว่า กระบวนการทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานมาตรฐานกับบริษัทตรวจสอบ ไม่ได้อยู่ในมือเธอคนเดียว

สำหรับคนนอกวงการ สิ่งที่ทำได้มีแค่ แยกเส้นชัด ๆ ระหว่างความรู้สึกกับข้อเท็จจริง ดูข่าวจากหลายแหล่ง ไม่แชร์คำว่า “ล็อกมง” แบบเหมารวมว่าทุกอย่างโกงไปหมด เพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นจากไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมง อาจไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนของการเก็บตัวจริง ๆ

เพราะคนที่เห็น “ตัวตน” ของนางงามจริงๆ คือกรรมการ คนที่อยู่ในกอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:19 น.
168
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button