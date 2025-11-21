บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:47 น.
132
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์"

ส่งกำลังใจ! แอนโทเนีย โพซิ้ว โพสต์ซึ้งถึงมิสโกตดิวัวร์ รอง 4 MU 2025 ยกให้เป็นจักรวาลในดวงใจ แสดงความยินดีกับ ‘ฟาติมา’ สาวเม็กซิโกคว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 และ Top 5

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ในปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างสมศักดิ์ศรี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประทับใจจากแฟน ๆ ทั่วโลก

ในที่สุดมงกุฎจักรวาลลำดับที่ 74 ก็ได้ผู้ครอบครอง นั่นคือ “ฟาติมา บอช” (Fatima Bosch) สาวงามหน้าคมเข้ม ตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ที่พกพาความสวยสง่า ไหวพริบ และเสน่ห์อันเหลือล้น จนสามารถพิชิตใจคณะกรรมการและคว้าตำแหน่ง Miss Universe 2025 ไปครองได้สำเร็จ

การแข่งขันในปีนี้เข้มข้นจนหยดสุดท้าย สาวงามทั้ง 5 คนที่ผ่านเข้ารอบตอบคำถามล้วนมีความสวยและความสามารถที่กินกันไม่ลง โดย ฟาติมา บอช คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จ แม้จะพลาดมงกุฎไปอย่างเฉียดฉิว แต่ วีนา ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนสาวไทย ได้รับตำแหน่งรองอันดับ สร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งประเทศ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ส่วนรองอันดับ 2 ได้แก่ เอสเตฟานิ อาบาซาลิ สาวงามจากดินแดนนางงามที่สวยสะกดทุกสายตา ถัดมาคือ รองอันดับ 3 อาห์ติซา มานาโล ตัวแทนจากเอเชียที่โดดเด่นด้วยรอยยิ้มและการตอบคำถาม และ รองอันดับ 4 โอลิเวีย ยาเซ ตัวแทนจากโกตดิวัวร์ สาวงามที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจ

แอนโทเนีย ส่งกำลังใจ โอลิเวีย ยาเซ สาวงามจากประเทศโกตดิวัวร์
ภาพจาก Instagram : porxild

หลังจากจบการประกวด แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว porxild โพสต์แสดงความยินดีกับ ฟาติมา บอช เจ้าของมงกุฎคนใหม่ และสาวงาม Top 5 ทุกคน แต่สิ่งที่ทำเอาแฟน ๆ ประทับใจคือข้อความให้กำลังใจสุดพิเศษที่แอนโทเนียส่งถึง โอลิเวีย ยาเซ รองอันดับ 4 จากโกตดิวัวร์ ระบุว่า “You did so amazing @olivia.yace You are the universe my heart” (คุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก คุณคือจักรวาลในดวงใจของฉัน)”

ขณะที่ โอลิเวีย ยาเซ เองก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟน ๆ ผ่านไอจี olivia.yace ระบุว่า “พวกเราเข้ามาถึง Top 5! พลังของทุกคนพาฉันมาถึงจุดนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับพวกคุณ!”

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับสาวงามทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศอย่างดีที่สุดและสร้างความทรงจำที่งดงามให้กับเวที Miss Universe ในปีนี้!

ภาพจาก Instagram : olivia.yace

โอลิเวีย ยาเซ สาวงามโกตดิวัวร์

แอนโทเนีย โพสต์สตอรี่ไอจี - 2
ภาพจาก Instagram : porxild
แอนโทเนีย โพสต์สตอรี่ไอจี
ภาพจาก Instagram : porxild
Miss Universe 2025-2
ภาพจาก Facebook : Miss Universe
Miss Universe 2025
ภาพจาก Facebook : Miss Universe

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:47 น.
132
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button