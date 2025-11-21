แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025
ส่งกำลังใจ! แอนโทเนีย โพซิ้ว โพสต์ซึ้งถึงมิสโกตดิวัวร์ รอง 4 MU 2025 ยกให้เป็นจักรวาลในดวงใจ แสดงความยินดีกับ ‘ฟาติมา’ สาวเม็กซิโกคว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 และ Top 5
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ในปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างสมศักดิ์ศรี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประทับใจจากแฟน ๆ ทั่วโลก
ในที่สุดมงกุฎจักรวาลลำดับที่ 74 ก็ได้ผู้ครอบครอง นั่นคือ “ฟาติมา บอช” (Fatima Bosch) สาวงามหน้าคมเข้ม ตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ที่พกพาความสวยสง่า ไหวพริบ และเสน่ห์อันเหลือล้น จนสามารถพิชิตใจคณะกรรมการและคว้าตำแหน่ง Miss Universe 2025 ไปครองได้สำเร็จ
การแข่งขันในปีนี้เข้มข้นจนหยดสุดท้าย สาวงามทั้ง 5 คนที่ผ่านเข้ารอบตอบคำถามล้วนมีความสวยและความสามารถที่กินกันไม่ลง โดย ฟาติมา บอช คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จ แม้จะพลาดมงกุฎไปอย่างเฉียดฉิว แต่ วีนา ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนสาวไทย ได้รับตำแหน่งรองอันดับ สร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งประเทศ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนรองอันดับ 2 ได้แก่ เอสเตฟานิ อาบาซาลิ สาวงามจากดินแดนนางงามที่สวยสะกดทุกสายตา ถัดมาคือ รองอันดับ 3 อาห์ติซา มานาโล ตัวแทนจากเอเชียที่โดดเด่นด้วยรอยยิ้มและการตอบคำถาม และ รองอันดับ 4 โอลิเวีย ยาเซ ตัวแทนจากโกตดิวัวร์ สาวงามที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจ
หลังจากจบการประกวด แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว porxild โพสต์แสดงความยินดีกับ ฟาติมา บอช เจ้าของมงกุฎคนใหม่ และสาวงาม Top 5 ทุกคน แต่สิ่งที่ทำเอาแฟน ๆ ประทับใจคือข้อความให้กำลังใจสุดพิเศษที่แอนโทเนียส่งถึง โอลิเวีย ยาเซ รองอันดับ 4 จากโกตดิวัวร์ ระบุว่า “You did so amazing @olivia.yace You are the universe my heart” (คุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก คุณคือจักรวาลในดวงใจของฉัน)”
ขณะที่ โอลิเวีย ยาเซ เองก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟน ๆ ผ่านไอจี olivia.yace ระบุว่า “พวกเราเข้ามาถึง Top 5! พลังของทุกคนพาฉันมาถึงจุดนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับพวกคุณ!”
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับสาวงามทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศอย่างดีที่สุดและสร้างความทรงจำที่งดงามให้กับเวที Miss Universe ในปีนี้!
