PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025
พิชชี่ – เอส PD สระบุรี โพสต์แรง “หน้าด้าน” หลังประกาศผลคนมง มิสยูนิเวิร์ส 2025 ฟาติมา บอช จากเม็กซิโก ทยานคว้าชัยแบบค้านสายตาแฟนนางงาม
การประกาศผลรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 ปิดฉากอย่างงดงามเมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ได้แก่ ฟาติมา บอช จากประเทศเม็กซิโก
งานนี้ดูเหมือนว่าผลการตัดสินจะค้านสายตาแฟนนางงามทั่วโลกเลยทีเดียว เพราะหลังจากประกาศชื่อคนมงแล้ว ผู้ชมในฮอลล์เกือบทั้งหมดลุกขึ้นโห่ร้อง พร้อมไม่พอใจกับผลการตัดสิน Miss Universe 2025 และคิดว่ามีการล็อกมงกุฎเอาไว้อยู่แล้วหรือไม่?
มันดุเดือดถึงขนาดที่ พิชชี่ และ เอส PD MUTสระบุรี 2025 ที่เข้าร่วมชมการประกวดแบบสด ๆ ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี ก็โพสต์เคลื่อนไหวในทันทีหลังทราบผล ฟาติมา คว้ามง Miss Universe 2025 โดยทาง เอส โพสต์ว่า “หน้าด้าน” ส่วนทาง พิชชี่ โพสต์ว่า “รับไม่ได้” ต่อท้ายด้วยอิโมจิร้องไห้
- ยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ
- ทำดีที่สุดแล้ว! วีนา ปวีนา คว้ารอง 1 Miss Universe 2025 กองเชียร์ไทยกระหึ่มฮอลล์
- คำตอบ วีนา ปวีนา Miss Universe 2025 ชิงมง 3 จุดไฟบันดาลใจผู้หญิงทั่วโลก
อ้างอิงจาก : FB Ed Anusit, Pitchanun Siribumrungpat
