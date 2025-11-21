ไพฑูรย์ วาทยะกร อดีตมือเบสวง The Impossibles เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ไพฑูรย์ วาทยะกร นักดนตรีมากฝีมือ อดีตมือเบสวง The Impossibles เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา
ผุสชา โทณะวณิก อดีตนักร้องชื่อดังและพิธีกรรายการโทรทัศน์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่า “เพิ่งทราบข่าวจากพี่อี๊ด ภรรยาพี่เต๋อ ส่งข่าวมาให้ทราบว่า พี่ไพฑูรย์ วาทยะกร อดีตมือเบสวง 4+1/Oriental Funk/The Impossibles จากพวกเราไปแล้วด้วยโรคมะเร็ง เมื่อ17พ.ย.
ผมรู้สึกใจหาย เพราะเราสนิทกันตั้งแต่สมัยผมยังเล่นดนตรีที่รร.มณเฑียร จนผมได้มาเล่นดนตรี Backup ให้แหวนชุดแรก ที่พี่ฑูรย์เป็น Producer จากนั้นเราก็มักเจอกันบ่อยๆที่ห้องอัดศรีสยาม และช่วงหลัง มักมาเจอกันอีกทีก็เป็นงานศพเพื่อนๆนักดนตรียุคเก่าที่สนิทกัน พี่ก็ชอบพูดเล่นว่า เดี๋ยวก็ถึงคิวเรา
มาวันนี้พี่จากเราไปจริงๆ ผมก็ยังรู้สึกว่า มันเร็วไปครับ สุดท้ายนี้ ขอแสดงความอาลัยและเสียใจกับครอบครัวพี่ฑูรย์ด้วยครับ
ขอให้พี่หลับให้สบายนะครับ
อ๊อด ธเนส สุขวัฒน์
ตุ้ม ผุสชา โทณะวณิก
รายการ มิวสิคกูรู Fm106
กำหนดการสวดพระอภิธรรม
ที่ “วัดธรรมมงคล” สุขุมวิท 101
ศาลาปลด-ผัน เวลา18.00 น.
สวดวันสุดท้ายถึงวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2568″
