รีวิว Wicked: For Good นักวิจารณ์ให้กลางๆ แต่คนดูเทคะแนนเกือบเต็ม

รีวิวชุดแรก Wicked: For Good ปิดตำนานเอลฟาบา กลินดา รีวิวเมืองนอกบอกหนังมืดขึ้น ดราม่าหนักขึ้น คะแนนนักวิจารณ์ราว 7 เต็ม 10 แต่คะแนนคนดูกวาดเกือบ 100% แฟนมิวสิคัลแนะนำว่าห้ามพลาด
หลังจาก Wicked พาร์ทแรกเปิดจักรวาลออซเวอร์ชันใหม่ไปเมื่อปีที่แล้ว โรงหนังสัปดาห์นี้คึกคักด้วยเสียงเพลงภาคจบ Wicked: For Good ที่เล่าเรื่องต่อทันทีจากตอนจบภาคแรก เชื่อมเหตุการณ์ตัวละครเข้าสู่โลก The Wizard of Oz
แม้เพิ่งเข้าฉายต่างประเทศไม่นาน แต่คะแนนและรีวิวชุดแรกก็ออกมาแล้ว ภาพรวมค่อนข้างชัดเจนว่า นักวิจารณ์รู้สึก โอเคถึงดี ส่วนคนดูทั่วไปรักมาก
