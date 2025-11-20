รฟท. หยุดเดินรถไฟ ชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี 22 ก.พ. 68 – 23 ก.พ. 69
รฟท. แจ้งปิดเส้นทางรถไฟสายสุพรรณบุรีชั่วคราว 22 พ.ย. 68 – 23 ก.พ. 69 เพื่อปรับปรุงสะพาน จัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวก เช็กตารางเวลาที่นี่
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศถึงผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟในเส้นทางสายสุพรรณบุรี ให้ทราบถึงการ ปิดการเดินรถเป็นการชั่วคราว ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสะพานที่ชำรุด รื้อถอนสะพานเดิมและติดตั้งสะพานใหม่ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างสำคัญ เช่น ตอม่อ คานสะพาน และรางรถไฟ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐานได้
เช็กเวลาบริการรถรับ–ส่งผู้โดยสาร
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน ในระหว่างที่ปิดเส้นทาง การรถไฟฯ ได้จัดรถบริการรับ–ส่งผู้โดยสาร ทั้งขาไปและขากลับ โดยจะให้บริการตามเวลาเดินรถปกติ ดังนี้
- วันเสาร์ : รถบริการรับ–ส่งผู้โดยสารจะออกจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก เวลา 18.33 น. ถึงสถานีสุพรรณบุรี เวลา 20.10 น.
- วันอาทิตย์ : รถบริการรับ–ส่งผู้โดยสารจะออกจากสถานีสุพรรณบุรี เวลา 04.15 น. ถึงสถานีชุมทางหนองปลาดุก เวลา 06.13 น.
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากงานก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด การรถไฟฯ จะเปิดเดินรถตามปกติ และจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
ข้อมูลจาก : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บีทีเอส ร่วมสดุดีวีรบุรุษไทย จัดทำ “ขบวนรถไฟฟ้าธงชาติไทยที่ยาวที่สุด”
- รฟท. เพิ่ม ขบวนรถไฟ และเส้นทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.
- เร่งแกะรอย มือมืดยิงหัวน๊อต-ลูกแก้ว ใส่ขบวนรถไฟฟ้าซ่อมบำรุง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: