ไฟไหม้ใหญ่โออิตะยังไม่สงบ 30 ชม.ผ่านไปยังดับเพลิงไม่ได้ พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
ผ่านไปแล้วกว่า 30 ชั่วโมง ไฟไหม้ใหญ่ในเมืองโออิตะ ญี่ปุ่น ก็ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง แถมตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตซากาโนเซกิ เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ยังคงไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แม้จะย่างเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว (นานกว่า 30 ชั่วโมง) โดยทางการจังหวัดโออิตะประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนว่า มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกไฟไหม้เสียหายแล้วกว่า 170 หลัง กินพื้นที่ประมาณ 48,900 ตารางเมตร
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดโออิตะได้รับรายงานการค้นพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ศพ ที่ยังไม่สามารถระบุเพศได้ ในบริเวณซากบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ของชายวัย 76 ปี ที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่เกิดเหตุ ตำรวจสันนิษฐานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเจ้าของบ้านพัก และกำลังเร่งตรวจสอบอัตลักษณ์และสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
เพลิงไหม้ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17:40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชน ไฟได้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าส่วนตัวโดยรอบกว่า 10 แห่ง และยังถูกลมพัดพาจนไฟกระโดดข้ามไปยังเกาะซึตาชิมะ (Tsutashima) ซึ่งเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ห่างออกไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่ทางจังหวัดได้ตัดสินใจประกาศใช้กฎหมายบรรเทาภัยพิบัติสำหรับเมืองโออิตะ และร้องขอการส่งกำลังทหารจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดิน (GSDF) เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการควบคุมเพลิง และจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีประชาชน 111 คน จาก 73 ครัวเรือน ต้องอพยพไปพักที่หอประชุมชุมชน และมีบ้านเรือนอีกประมาณ 270 หลังคาเรือนที่ไฟฟ้าดับ
