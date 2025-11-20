เจาะสเปก จักรยานคู่ใจ “ไอซ์ รักชนก” กับตำนาน “ปั่นจักรยานล้มช้าง”
เปิดสเปกจักรยานคู่ใจ “ไอซ์ รักชนก” รุ่น B’TWIN Elops 100 ราคาหลักพัน ที่สร้างตำนาน “ปั่นล้มช้าง” หลังถูกตั้งคำถามปมยื่นบัญชีทรัพย์สิน
จากกรณีนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ตั้งคำถามต่อ รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ที่มาของเงินบริจาคพรรค พร้อมกับนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ในประเด็นเงินบริจาคให้พรรคเป็นจำนวน 203,000 แสนบาท และการยื่นบัญชีทรัพย์สินรายการจักรยานที่เคยใช้หาเสียง
ด้าน ไอซ์ รักชนก ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า เงินบริจาคเป็นไปตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนพรรคที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน ส่วนจักรยานที่ไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินนั้น เนื่องจากมูลค่ารวมของจักรยานทุกคันที่มีไม่เกิน 200,000 บาท
หากย้อนกลับไปในช่วงการเลือกตั้งปี 2566 ภาพจำของ ไอซ์ รักชนก คือการปั่นจักรยานออกหาเสียงโดยไม่มีทีมงานติดตามเป็น 10 คน จนสามารถเอาชนะเจ้าถิ่นอย่าง “วัน อยู่บำรุง” ในเขตบางบอน จอมทอง และหนองแขม ได้อย่างถล่มทลาย สร้างตำนาน “ปั่นล้มช้าง” ที่เป็นที่กล่าวขวัญ
เปิดสเปกจักรยานคู่ใจ “ไอซ์ รักชนก”
สำหรับจักรยานคันเก่งที่ “ไอซ์” ใช้ปั่นหาเสียงจนชนะใจประชาชนนั้น คือจักรยานแบรนด์ B’TWIN รุ่น Elops 100 สีดำ ซึ่งเป็นจักรยานประเภทซิตี้ไบค์ (City Bike) ที่เน้นความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมือง โดยมีราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท
จักรยานรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีเฟรมต่ำ ทำให้ก้าวขึ้นขี่ได้ง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ท่านั่งหลังตรงแบบสบายตัว ไม่ก้มต่ำเหมือนเสือหมอบ มาพร้อมเกียร์ 1 สปีดที่ดูแลง่าย เหมาะกับการปั่นทางเรียบในเมือง
- โครงสร้าง: เฟรมเหล็กที่แข็งแรง ออกแบบให้ก้าวขึ้นลงสะดวก
- ล้อและยาง: ล้อขนาด 28 นิ้ว พร้อมยางหน้ากว้าง ช่วยให้ปั่นนุ่มนวลผ่านสิ่งกีดขวางเล็กๆ บนถนนในเมืองได้ดี เช่น ฝาท่อ หรือหลุมบ่อ
- เบาะนั่ง: ใช้โฟมเนื้อแน่นเสริมเหล็ก ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนและรองรับสรีระได้ดี
- ระบบเบรก: เบรกก้ามปูอลูมิเนียมทั้งล้อหน้าและหลัง มั่นใจได้ในการหยุดรถ
- อุปกรณ์เสริม: มาพร้อมบังโคลน แร็คท้าย ขาตั้ง และตัวสะท้อนแสงรอบคัน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
ด้วยคุณสมบัติที่เน้นความทนทาน ใช้งานง่าย และราคาที่เข้าถึงได้ จึงไม่แปลกใจที่จักรยานรุ่นนี้จะกลายเป็นพาหนะคู่ใจที่พา ไอซ์ รักชนก เข้าถึงพื้นที่และหัวใจของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด
