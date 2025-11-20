ข่าวดาราบันเทิง

Netflix สร้างซีรีส์ เพลิงพระนาง ย้อนตำนาน เหมียว-อั้ม เกมชิงบัลลังก์ เค้าจริงหน้าประวัติศาสตร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 10:36 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 10:49 น.
136

จากจอแก้ว เหมียว ชไมพร อั้ม พัชราภา สู่ยุคสตรีมมิ่ง Netflix เส้นทาง 3 ทศวรรษ ‘เพลิงพระนาง’ ละครชิงบัลลังก์ที่คนไทยอินไม่เลิก ได้ทีมผู้สร้าง ‘สืบสันดาน’ มาการันตีความเดือด

“ไสเสลี่ยงไป กูจักไปเน็ตฟลิกซ์!”

ประโยคเดียวนั้นดังขึ้นบนหน้าฟีดโซเชียลมีเดียเมื่อ Netflix ประกาศไลน์อัปคอนเทนต์ไทยปี 2026 ภาพโปสเตอร์โทนสีแดงเพลิง ตรงกลางคือบทโทรทัศน์ชื่อเรื่องคุ้นตาอย่าง “เพลิงพระนาง” สร้างความตื่นตัวให้กับแฟนละครทั่วประเทศทันที นี่ไม่ใช่แค่ข่าวการรีเมกละครเก่าทั่วไป แต่มันคือสัญญาณว่า เรื่องราวการแย่งชิงอำนาจใน “เมืองคุ้ม” ที่เคยครองใจคนดูโทรทัศน์มาถึงสองยุคสมัย กำลังจะถูกยกระดับสู่สากลด้วยมาตรฐานสตรีมมิงระดับโลก

เมื่อหอคำกำลังจะเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนหน้าใหม่ ทีมข่าวบันเทิงไทยเกอร์ จึงอยากพาคุณย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับตำนานบทนี้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นบนหน้ากระดาษ ความทรงจำสีจางในยุค 90 ความวิจิตรตระการตาในยุคทีวีดิจิทัล จนถึงความคาดหวังครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเวอร์ชันซีรีส์

Netflix กำลังสร้างซีรีย์ เพลิงพระนาง

ต้นกำเนิดเพลิงแค้น พม่าเสียเมือง หน้าประวัติศาสตร์สู่เมืองสมมติ

ก่อนจะเป็นละครที่ทำให้คนดูอินกันทั่วบ้านทั่วเมือง รากฐานของ “เพลิงพระนาง” เกิดขึ้นจากปลายปากกาของ คม-แรเงา(ทีมเขียนบทโทรทัศน์ชื่อดังในอดีต) แม้ตัวละครและสถานที่ในเรื่องจะระบุว่าเป็น “เมืองคุ้ม” ซึ่งเป็นดินแดนสมมติ แต่ผู้ชมที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคย

ผู้เขียนบทหยิบยกแรงบันดาลใจมาจากเกร็ดประวัติศาสตร์พม่าช่วงปลายราชวงศ์คองบอง อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือสำคัญอย่าง “เที่ยวเมืองพม่า” พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ “พม่าเสียเมือง” ผลงานคลาสสิกของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นำมาผสมผสานจินตนาการผูกปมเรื่องราวขึ้นใหม่

แก่นหลักของเรื่องไม่ได้มีเพียงการรบพุ่งเพื่อแย่งชิงดินแดน แต่เป็นการเจาะลึกไปที่อำนาจฝ่ายใน หรือการเมืองในราชสำนักที่มีผู้หญิงเป็นผู้เล่นหลัก ตัวละครอย่าง เจ้านางอนัญทิพย์ ไม่ได้เป็นเพียงนางร้ายที่กรีดร้อง แต่คือตัวแทนของคนที่ถูกกระทำย่ำยีศักดิ์ศรี จนต้องลุกขึ้นมาทวงคืนทุกอย่างด้วยเล่ห์เหลี่ยมและกลยุทธ์ โดยมีชะตากรรมของบ้านเมืองเป็นเดิมพัน โครงสร้างเรื่องที่แข็งแรงเช่นนี้เองทำให้เพลิงพระนางไม่เคยตกยุค ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปี

พระเจ้าธีบอ (ขวา) และพระนางศุภยาลัต (กลาง) แรงบันดาลใจให้เกิดเพลิงพระนาง
พระเจ้าธีบอ (ขวา) และพระนางศุภยาลัต (กลาง) แรงบันดาลใจให้เกิดเพลิงพระนาง

ละครเวอร์ชั่นแรก 2539 ยุคทองของ ‘เหมียว ชไมพร’

เพลิงพระนางเวอร์ชันแรกออกอากาศทางช่อง 5 ในปี 2539 แฟนละครยุค 90 ต่างจดจำได้ดีถึงความขลังของโปรดักชันยุคฟิล์ม ภายใต้การผลิตของกันตนาและการกำกับของ อดุลย์ บุญบุตร

ในยุคนั้น บทบาท เจ้านางอนัญทิพย์ ตกเป็นของนักแสดงมากฝีมืออย่าง เหมียว-ชไมพร จตุรภุช การตีความของเหมียวทำให้ตัวละครนี้มีมิติที่น่าสะพรึงกลัว เหมียวไม่ได้แสดงความร้ายกาจด้วยเสียงกรี๊ดเพียงอย่างเดียว แต่ใช้แววตา น้ำเสียงทุ้มต่ำ และจังหวะการพูดที่เชือดเฉือน สร้างภาพจำของผู้หญิงทรงอำนาจที่น่าเกรงขาม ขณะที่ ปรียานุช ปานประดับ ในบท เจ้านางเสกขรเทวี ก็ทำหน้าที่เป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อด้วยความสงบนิ่งแต่เด็ดขาด

เวอร์ชันนี้กลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ทำให้คนดูจดจำภาพ เจ้าหลวงเมืองคุ้ม (รับบทโดย สันติสุข พรหมศิริ) และบรรยากาศความมืดหม่นของหอคำ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในละครพีเรียดที่ดีที่สุดตลอดกาลของวงการโทรทัศน์ไทย

เหมียว ชไมพร ต้นตำหรับ เจ้านางอนัญทิพย์
เหมียว ชไมพร ต้นตำหรับ เจ้านางอนัญทิพย์

คืนตำนาน ละครเวอร์ชั่น 2560 ‘อั้ม พัชราภา’ กับปรากฏการณ์เพลิงพระนางครองแผ่นดิน

เวลาผ่านไปกว่า 20 ปี กันตนาตัดสินใจหยิบตำนานนี้มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งทางช่อง 7 HD ในปี 2560 ยุคที่โซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูละคร ครั้งนี้ไม้ผลัดถูกส่งต่อไปยังซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทย อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ที่มารับบทเจ้านางอนัญทิพย์ ส่วน เหมียว ชไมพร กลับมาปะทะฝีมือในบท เจ้าสำเภางาม

การกลับมาครั้งนี้สร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ภาพฟิตติ้ง เครื่องแต่งกายที่ถูกออกแบบใหม่อย่างวิจิตรบรรจง ฉากหอคำที่เนรมิตขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ รวมถึงการปะทะบทบาทกับนักแสดงระดับท็อปอย่าง ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม (รับบทเสกขรเทวี) และ เคลลี่ ธนะพัฒน์ (รับบทเจ้าหลวงเมืองคุ้ม)

ผลลัพธ์ที่ออกมาคือความสำเร็จอย่างถล่มทลาย เรตติ้งเฉลี่ยสูงถึง 9.0 กลายเป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดของช่อง 7 ในปีนั้น โลกออนไลน์เต็มไปด้วยแฮชแท็ก #เพลิงพระนางครองแผ่นดิน และมีมต่าง ๆ จากละครที่ถูกส่งต่อกันนับไม่ถ้วน แม้จะมีกระแสเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันเหมียวกับเวอร์ชันอั้ม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอั้ม พัชราภา สามารถถ่ายทอดความเป็นนางพญาในแบบฉบับของตัวเองได้ จนคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจากหลายเวทีมาครอง

อย่างไรก็ตาม ความดังย่อมมาพร้อมกับประเด็นอ่อนไหว ในช่วงที่ละครออกอากาศ ทายาทของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า ได้ออกมาแสดงความไม่สบายใจต่อเนื้อหาบางส่วนที่อาจกระทบกระเทือนความรู้สึก ซึ่งทางทีมผู้สร้างก็ได้ออกมาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่า ละครเรื่องนี้สร้างจากจินตนาการและเป็นเมืองสมมติที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า เนื้อหาของเพลิงพระนางนั้นทรงพลังและส่งผลกระทบในวงกว้างเพียงใด

เพลิงพระนาง เวอร์ชั่น อั้ม พัชราภา
เพลิงพระนาง เวอร์ชั่น อั้ม พัชราภา

2025 ทีมสร้าง ‘สืบสันดาน’ ผนึกกำลัง Netflix สู่หอคำเวอร์ชันซีรีส์

มาถึงวันนี้ ปี 2025 ตำนานบทนี้กำลังจะถูกเล่าขานใหม่อีกครั้ง แต่บริบทได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อ Netflix ประกาศสร้าง “เพลิงพระนาง” ในรูปแบบซีรีส์

ความน่าสนใจที่สุดของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเรื่อง แต่คือรายชื่อทีมผู้สร้าง Netflix ดึงตัว กานต์-ศิวโรจณ์ คงสกุล ผู้กำกับที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวมารับหน้าที่กุมบังเหียน กานต์สร้างชื่อมาจากภาพยนตร์นอกกระแสอย่าง Eternity (ที่รัก) และ Anatomy of Time (เวลา) ซึ่งมีความละเมียดละไมในการเล่าเรื่องความทรงจำและกาลเวลา แต่สิ่งที่ทำให้แฟนละครวงกว้างมั่นใจในฝีมือเขา คือความสำเร็จล่าสุดจากซีรีส์ “สืบสันดาน” (Master of the House)

สืบสันดาน ได้พิสูจน์แล้วว่า ทีมผู้สร้างชุดนี้ (ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง Netflix กับ กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส) สามารถนำพล็อตเรื่องแนวดราม่าชิงสมบัติแบบไทย ๆ มายกระดับให้มีความเป็นสากล มีความดิบ สมจริง และโปรดักชันที่หรูหราได้ เมื่อทีมงานชุดเดิมขยับจากการตีแผ่สันดานคนใน “บ้านเจ้าสัว” ยุคปัจจุบัน มาสู่เกมการเมืองใน “หอคำ” ยุคโบราณ จึงเป็นส่วนผสมที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

เราอาจคาดหวังได้ว่า เพลิงพระนางเวอร์ชัน Netflix จะไม่ได้มีแค่ฉากตบตีแย่งชิงหรือบทพูดที่เน้นความสะใจแบบละครโทรทัศน์ดั้งเดิม แต่จะพาเราไปสำรวจจิตใจด้านมืดของมนุษย์ ความบิดเบี้ยวของตรรกะในการแสวงหาอำนาจ และรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สมจริงยิ่งขึ้น ผ่านการกำกับภาพและเล่าเรื่องในสไตล์ภาพยนตร์

  • ผู้กำกับ: ศิวโรจณ์ คงสกุล
  • ผู้อำนวยการสร้าง: กัลป์ กัลย์จาฤก
  • ผู้เขียนบท: ณัฐ นวลแพง, วีรสุ วรพจน์, ณัฐมล แพถนอม, ณัฐพจน์ พจน์จำเนียร และ ฐิติพงศ์ ใช้สติ
  • ผู้ผลิต: กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส
  • กำหนดสตรีม: เร็วๆ นี้

อั้ม พัชราภา กับ เปรี้ยว ทัศนียา

ใครจะเป็น ‘เจ้านางอนัญทิพย์’ คนต่อไป?

ระหว่างที่รอคอยการเปิดตัวนักแสดงอย่างเป็นทางการ คำถามที่ดังที่สุดในใจผู้ชมคงหนีไม่พ้น “ใครจะมารับบทเจ้านางอนัญทิพย์?” บทบาทที่เคยส่งให้ เหมียว ชไมพร และ อั้ม พัชราภา กลายเป็นตำนาน จำเป็นต้องใช้นักแสดงที่มีบารมีทางการแสดงสูง สามารถสะกดคนดูได้ทั้งตอนนิ่งเงียบและตอนระเบิดอารมณ์

ไม่ว่าหวยจะไปออกที่ใคร สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือ ไฟแห่งความแค้นในเมืองคุ้มครั้งนี้จะลุกโชนกว่าที่เคย เพราะเมื่อแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix ลงมาเล่นเอง ย่อมหมายถึงการนำเรื่องราวแบบไทยแท้ไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก นี่อาจเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้สากลโลกได้เห็นว่า ดราม่าราชสำนักของไทยนั้นเข้มข้นและซับซ้อนไม่แพ้ซีรีส์ชิงบัลลังก์จากชาติใด

สำหรับแฟนละครรุ่นเก๋า นี่คือการพบกับเพื่อนเก่าในรูปโฉมใหม่ ส่วนคนรุ่นใหม่ที่อาจเคยเห็นผ่านตาแค่คลิปสั้น ๆ นี่คือโอกาสที่จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของตำนานด้วยตาตัวเอง เตรียมจัดเสลี่ยงให้พร้อม แล้วรอชมความพินาศอันงดงามของเมืองคุ้มไปพร้อมกัน เร็ว ๆ นี้ ที่ Netflix.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 10:36 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 10:49 น.
136
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button