เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า
หมอดูฟันธง 3 ราศี ธนู, กุมภ์, กันย์ ถึงเวลาโยกย้าย! ดวงเปลี่ยนงานพุ่งแรง ย้ายแล้วรุ่งเรือง เงินเดือนก้าวกระโดด ตำแหน่งใหญ่รออยู่
ใครที่กำลังรู้สึกหมดไฟ เบื่อหน่ายกับงานเดิม หรือรู้สึกว่าอยู่ที่เก่าแล้ว ทางตันไม่เติบโต ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ กำลังส่งพลังด้านบวกให้กับ 3 ราศีนี้อย่างเต็มที่
สำหรับ 3 ราศี ที่ดวงเปลี่ยนงานแล้วปังสุดๆ ตัดสินใจลาออก หรือย้ายไปที่ใหม่ในช่วงนี้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ก้าวกระโดด ได้แก่
1. ราศีธนู
ชาวราศีธนูผู้รักอิสระและการผจญภัย ที่เดิมอาจเล็กเกินไปสำหรับศักยภาพของคุณ ช่วงนี้ดวงการงานโดดเด่นในเรื่อง “การขยับขยาย” โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือบริษัทข้ามชาติ หากคุณตัดสินใจย้ายงานในช่วงนี้ มีโอกาสสูงที่จะได้ไปทำงานในองค์กรที่ใหญ่ขึ้น มั่นคงขึ้น พร้อมข้อเสนอเงินเดือนที่ปฏิเสธไม่ลง ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในชีวิตการทำงาน
2. ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียบรรเจิด หากที่ทำงานเก่าปิดกั้น หรือไม่เห็นค่าในไอเดียของคุณ ถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินออกมา ช่วงนี้ดวงของคุณเหมาะกับการ “ฉีกกรอบ” ไปทำอะไรใหม่ๆ หรือเปลี่ยนสายงานไปเลย งานใหม่ที่คุณจะได้ทำจะท้าทายความสามารถ และมาพร้อมกับค่าตอบแทนที่สูงลิ่ว เพราะเขาจ้างคุณไปแก้ปัญหา หรือไปบุกเบิกสิ่งใหม่
3. ราศีกันย์
ความละเอียดรอบคอบและความเป็นมืออาชีพของชาวราศีกันย์ กำลังไปเข้าตา “แมวมอง” หรือ Headhunter ช่วงนี้คุณแทบไม่ต้องวิ่งหางานเอง จะมีคนติดต่อทาบทาม ยื่นข้อเสนอดีๆ มาให้ถึงที่ อำนาจการต่อรองอยู่ในมือคุณเต็มที่ หากกล้าเรียกเงินเดือน หรือสวัสดิการที่ต้องการ ก็มีเกณฑ์จะได้รับการอนุมัติ เพราะเขาต้องการคนเก่งแบบคุณไปร่วมทีมจริงๆ
คำแนะนำส่งท้าย
โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่ได้มีบ่อย สำหรับ 3 ราศีนี้ หากมีจังหวะเข้ามาให้รีบคว้าไว้ อย่าลังเลเพราะความกลัว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือประตูสู่ความมั่งคั่งและความก้าวหน้าในอนาคตของคุณ
