ระวัง 2 ราศี ดวงสุขภาพทรุด ป่วยกะทันหัน เข้าโรงพยาบาล
หมอดูชี้ 2 ราศี (กันย์, มังกร) ดวงอ่อนแอ โรคเก่ากำเริบ หรืออาจป่วยฉับพลันจากการโหมงานหนัก
การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งการโหมงานหนัก หรือความเครียดสะสม ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าที่คิด ช่วงนี้ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจ็บป่วยกำลังโคจรในมุมที่น่ากังวล
หมอดูได้ออกมาเตือน 2 ราศีเป็นพิเศษ ที่ดวงชะตาด้านสุขภาพกำลังอ่อนแอ มีเกณฑ์ที่จะป่วยกะทันหัน โรคเก่ากำเริบ หรืออาการหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
สำหรับ 2 ราศี ที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษ ได้แก่
1. ราศีกันย์
โดยธรรมชาติ ชาวราศีกันย์เป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง และยังเป็นคนเจ้าระเบียบ ทำงานละเอียด ทำให้เครียดง่าย ช่วงนี้ความเครียดจากการทำงาน หรือการคิดเล็กคิดน้อยสะสม จะส่งผลต่อร่างกายอย่างชัดเจน
ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน หรืออาการปวดหัวไมเกรน ที่อาจกำเริบหนักกว่าปกติจนต้องแอดมิท
2. ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรคือราศีแห่งการทำงานหนัก บ้างานเป็นที่หนึ่ง มักโหมงานจนลืมเวลาพักผ่อน ช่วงนี้ร่างกายกำลังประท้วงอย่างแรง เพราะถูกใช้งานหนักเกินไป
ต้องระวังอาการป่วยฉับพลัน หรืออาการ “น็อก” จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจมีอาการหน้ามืด วูบ หรือเจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดงานเข้าโรงพยาบาล
คำแนะนำส่งท้าย
คำเตือนนี้มีไว้เพื่อให้ 2 ราศีนี้ หันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มากขึ้น อย่าประมาท การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้จนอาการหนัก
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- 2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี
- งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้
- 5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: