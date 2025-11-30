Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ดูดวง

ระวัง 2 ราศี ดวงสุขภาพทรุด ป่วยกะทันหัน เข้าโรงพยาบาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:56 น.
52
ดูดวงวันนี้ 1 12 68

หมอดูชี้ 2 ราศี (กันย์, มังกร) ดวงอ่อนแอ โรคเก่ากำเริบ หรืออาจป่วยฉับพลันจากการโหมงานหนัก

การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งการโหมงานหนัก หรือความเครียดสะสม ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าที่คิด ช่วงนี้ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจ็บป่วยกำลังโคจรในมุมที่น่ากังวล

หมอดูได้ออกมาเตือน 2 ราศีเป็นพิเศษ ที่ดวงชะตาด้านสุขภาพกำลังอ่อนแอ มีเกณฑ์ที่จะป่วยกะทันหัน โรคเก่ากำเริบ หรืออาการหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล

สำหรับ 2 ราศี ที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษ ได้แก่

1. ราศีกันย์

โดยธรรมชาติ ชาวราศีกันย์เป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง และยังเป็นคนเจ้าระเบียบ ทำงานละเอียด ทำให้เครียดง่าย ช่วงนี้ความเครียดจากการทำงาน หรือการคิดเล็กคิดน้อยสะสม จะส่งผลต่อร่างกายอย่างชัดเจน

ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน หรืออาการปวดหัวไมเกรน ที่อาจกำเริบหนักกว่าปกติจนต้องแอดมิท

2. ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรคือราศีแห่งการทำงานหนัก บ้างานเป็นที่หนึ่ง มักโหมงานจนลืมเวลาพักผ่อน ช่วงนี้ร่างกายกำลังประท้วงอย่างแรง เพราะถูกใช้งานหนักเกินไป

ต้องระวังอาการป่วยฉับพลัน หรืออาการ “น็อก” จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจมีอาการหน้ามืด วูบ หรือเจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดงานเข้าโรงพยาบาล

คำแนะนำส่งท้าย

คำเตือนนี้มีไว้เพื่อให้ 2 ราศีนี้ หันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มากขึ้น อย่าประมาท การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้จนอาการหนัก

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 1 12 68 ดูดวง

ระวัง 2 ราศี ดวงสุขภาพทรุด ป่วยกะทันหัน เข้าโรงพยาบาล

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คิโรน่า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา หัวใจเต้นผิดจังหวะ ไลฟ์สไตล์

หมอหัวใจเผยสาเหตุ นักข่าวช่องดัง เสียชีวิตกะทันหัน ชี้ 2 ข้อหลัก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

“นายกแป้น หาดใหญ่” รับแล้ว ! ครั้งนี้คงจบ-เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปาชายล้วน มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ค่าฝุ่นสูง PM 2.5 เล่นงานคนกรุงอ่วม! เตือนสวมหน้ากากอนามัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินีเสโจร่วมงานวิ่งกรุงเทพ 2025 ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินีเสด็จฯ ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “อเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา โรคประจำตัว บันเทิง

จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา “ขอให้น้องรักสู่สุคติ”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกา เสียชีวิตเพราะ ข่าว

ช็อก ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวดัง เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร ยันข่าวเศร้า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปิซ่า พบ อินเตอร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การเงิน

รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรงสลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี vs นิวยอร์กซิตี้ ข่าวกีฬา

บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

1 วัน ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:56 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คิโรน่า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
ณัฐวุฒิปงลังกา หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หมอหัวใจเผยสาเหตุ นักข่าวช่องดัง เสียชีวิตกะทันหัน ชี้ 2 ข้อหลัก

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

โรม่า พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

“นายกแป้น หาดใหญ่” รับแล้ว ! ครั้งนี้คงจบ-เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
Back to top button