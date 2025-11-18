คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.
ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงคลัง เผย สรรพากร อัปเดตแนวทางเก็บภาษีคดีหุ้นชินฯ 1 หมื่นกว่าล้านวันนี้ ชี้อัยการสูงสุดมีอำนาจสืบทรัพย์แม้อยู่ต่างประเทศ
วันนี้ (17 พ.ย.68) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะโจทก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ว่าวันนี้กรมสรรพากรจะมารายงาน แต่อย่างไรก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้อัยการสูงสุดดำเนินการสืบทรัพย์และเข้าสู่การดำเนินการของกรมบังคับคดี แล้วมาที่การดำเนินการของกรมสรรพากร พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรมสรรพากรมีแนวปฏิบัติในการฟ้องคดีในเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมาก
เมื่อถามว่า วงเงินเยอะขนาดนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะมีหน้าตาอย่างไร ?
นายลวรณ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรอให้กรมสรรพากรมารายงาน และเมื่อมีความชัดเจนก็จะมีการแถลงให้รับทราบ
ส่วนกรณีที่ว่า หากทรัพย์สินยังอยู่ในต่างประเทศจะดำเนินการสืบทรัพย์ได้หรือไม่ ? คำตอบระบุชัดว่า อัยการสูงสุดสามารถสืบทรัพย์ได้
แต่กรณีดังกล่าวจะเทียบเคียงกับการยึดทรัพย์ในโครงการจำนำข้าวได้หรือไม่นั้น ปลัดคลังระบุ เรื่องของจำนำข้าว โจทก์ไม่ใช่กรมสรรพากร แต่รอบนี้โจทก์ คือ กรมสรรพากร ซึ่งอาจจะเป็นคนละบริบทกัน.
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
