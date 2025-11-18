ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) เมื่อเวลา 09.36 น. ได้เกิดเหตุ แผ่นดินไหว โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 3.2 และมีความลึกเพียง 1 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเขื่อนภูมิพลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 48.81 กิโลเมตร ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม เพจทางการของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้ออกมารายงานยืนยันสถานการณ์ทันที โดยระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ “ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนภูมิพล” และเขื่อนอื่น ๆ ของ กฟผ.
ข้อมูลจากเครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดิน (เครื่องวัดอัตราเร่งจากแผ่นดินไหว) ที่ติดตั้งไว้ ณ เขื่อนภูมิพล ตรวจวัดได้ค่าสูงสุดเพียง 0.00277 g ส่วนเขื่อนอื่น ๆ ในความดูแลของ กฟผ. เช่น เขื่อนแม่จาง (0.00122 g), เขื่อนวชิราลงกรณ (0.00045 g) และเขื่อนศรีนครินทร์ (0.00038 g) ตรวจวัดได้ค่าในระดับที่ต่ำมากเช่นกัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงขอยืนยันว่า เขื่อนทั้งหมดในความดูแลของ กฟผ. มีความมั่นคงแข็งแรง และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แต่อย่างใด
