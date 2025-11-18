“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย
“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ญี่ปุ่นเป็นสังคมมีระเบียบ หวั่นกระทบภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทย
18 พฤศจิกายน 2568 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามสื่อต่อกรณีดรามา นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ยืนถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น
นายสีหศักดิ์ ระบุว่า “สังคมญี่ปุ่น เราก็รู้ว่าสังคมเขาเป็นอย่างไร เป็นสังคมที่มีระเบียบ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง การไปแสดงแบบนั้นก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย เราก็ไม่อยากให้กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย ”
สีหศักดิ์ กล่าวต่อข้อคำถามที่มีคนร้องต่อสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อขอให้ถอนพาสปอร์ตของ แจ็กแปปโฮ ว่า “น่าจะเป็นเรื่องของตัวเขาเอง ที่จะต้องรับและทางการญี่ปุ่นก็อาจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย”
