ข่าว

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:27 น.
85
"สีหศักดิ์" ติง "แจ็กแปปโฮ" ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ญี่ปุ่นเป็นสังคมมีระเบียบ หวั่นกระทบภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทย

18 พฤศจิกายน 2568 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามสื่อต่อกรณีดรามา นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ยืนถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น

นายสีหศักดิ์ ระบุว่า “สังคมญี่ปุ่น เราก็รู้ว่าสังคมเขาเป็นอย่างไร เป็นสังคมที่มีระเบียบ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง การไปแสดงแบบนั้นก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย เราก็ไม่อยากให้กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย ”

สีหศักดิ์ กล่าวต่อข้อคำถามที่มีคนร้องต่อสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อขอให้ถอนพาสปอร์ตของ แจ็กแปปโฮ ว่า “น่าจะเป็นเรื่องของตัวเขาเอง ที่จะต้องรับและทางการญี่ปุ่นก็อาจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

12 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

19 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

43 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:27 น.
85
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button