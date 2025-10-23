กสทช. ผุดไอเดีย “เน็ตคนละครึ่ง” ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ “ไชยชนก” ชงเข้าครม.

กสทช. เคาะข้อสรุป “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคน ได้เน็ต 40GB นาน 3 เดือน เตรียมชง “ไชยชนก” สัปดาห์หน้า
23 ตุลาคม 2568 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ข้อสรุปเตรียมเสนอโครงการ “เน็ตคนละครึ่ง” สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเสนอให้ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากนโยบาย คนละครึ่งพลัส ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมียอดลงทะเบียนครบ 20 ล้านสิทธิ์ภายในเวลาอันรวดเร็ว
นายไตรรัตน์กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.4 ล้านราย โดย กสทช. ได้หารือร่วมกับค่ายมือถือต่างๆ และได้ข้อสรุปเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในราคา 160 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 40 GB ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 รอบบิล
สำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ นายไตรรัตน์ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของ กสทช.
ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารให้กับผู้มีรายได้น้อย
