‘เน็ตคนละครึ่ง’ 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? กสทช. ชง ครม. เช็กเงื่อนไขที่นี่

กสทช. เตรียมเสนอ ครม. 28 ต.ค. นี้ อนุมัติโครงการ ‘เน็ตคนละครึ่ง’ 160 บาท ใช้เน็ต 40GB นาน 3 รอบบิล เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอโครงการ “เน็ตคนละครึ่ง” เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เพื่อมอบสิทธิพิเศษในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ
ใครได้สิทธิ์ เน็ตคนละครึ่ง 160 บาทบ้าง?
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือในราคาพิเศษเพียง 160 บาทต่อเดือน (รวม VAT แล้ว) ซึ่ง กสทช. ได้เจรจาต่อรองกับค่ายมือถือลงมาจากราคาเดิมที่เสนอ 199 บาท (ไม่รวม VAT)
ในราคานี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 40GB ต่อเดือน โดยสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นานถึง 3 รอบบิล ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น
คนที่ไม่มีมือถือ 4G-5G ต้องทำอย่างไร?
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ กสทช. ตระหนักดีคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่น้อยยังคงใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบ 2G ซึ่งไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่
เพื่อแก้ปัญหานี้ กสทช. กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย เพื่อออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถ เปลี่ยนหรืออัปเกรดโทรศัพท์มือถือ เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G หรือ 5G ได้ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับแผนการยกเลิกใช้งานเครือข่าย 2G และ 3G ในอนาคต
นอกเหนือจาก “เน็ตคนละครึ่ง” แล้ว กสทช. ยังเตรียมเสนอให้มีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ แพ็กเกจธงฟ้า ซึ่งปัจจุบันกำหนดเพดานไว้ที่ 240 บาทต่อเดือน ให้มีการ ปรับลดราคาลง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้เหลือเฉพาะการโทรและอินเทอร์เน็ต โดยตัดบริการ SMS และ MMS ที่ไม่จำเป็นออกไป
