ตุรกีสลดซ้ำ! เครื่องบินดับเพลิงตกในโครเอเชีย นักบินเสียชีวิต
เครื่องบินดับเพลิงตกในโครเอเชีย นักบินเสียชีวิต 1 ศพ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังเหตุเครื่องบินทหารตกตาย 20 ศพ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักข่าว อานาโดลู อาจานซี่ รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินดับเพลิงตุรกีตกซ้ำในประเทศโครเอเชีย เป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิต
อ้างอิงจากทางการตุรกีระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อในประเทศตุรกี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.25 น. ของวันที่ 13 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนถูกพบใกล้เมืองเซนจ์ ซึ่งทางการขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฎกรรมครั้งนี้
ทางการยังระบุอีกด้วยว่าตามกำหนดเดิมเครื่องบินลำดังกล่าวและเครื่องบินอีกลำจะเดินทางในวันพุธที่ 12 พ.ย. แต่ต้องเปลี่ยนกำหนดการเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ก่อนที่จะขึ้นบินอีกครั้งจากสนามบินกรุงซาเกร็บ ในวันที่ 13 พ.ย. ทว่าเครื่องบินต้องเดินทางกลับอีกครั้งเนื่องจากสภาพอากาศ อย่างไรก็ตามเครื่องบินเดินทางกลับถึงจุดหมายแค่ลำเดียว ส่วนอีกลำขาดการติดต่อ ก่อนถูกพบว่าประสบอุบัติเหตุในที่สุด
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น ประมาณ 1 วันหลังจากเหตุเครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130 ของตุรกี ที่มีบุคลากร 20 นาย เดินทางออกจากประเทศอาเซอร์ไบจานมุ่งหน้ากลับประเทศตุรกี ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเป็นเหตุให้นายทหารเสียชีวิตยกลำ
