ลูกเกด เปิดใจ อกหักตอนอายุ 50 บอกใครไม่ได้ หวั่นแก่ไป ต้องอยู่คนเดียว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 12:50 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:59 น.
96

ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม นางแบบและเมนเทอร์ชื่อดัง เห็นเป็นตัวแม่สุดสตรองขนาดนี้ ก็มีมุมอ่อนไหวที่หลายคนไม่ค่อยเห็น หลังมาเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิต ผ่านรายการพอดแคสต์ “ขมคอ Story” หนึ่งในมรสุมชีวิตลูกล่าสุดคือ เพิ่งผ่านประสบการณ์อกหักครั้งใหญ่ เมื่อเข้าสู่วัย 50 ปี

ลูกเกด เมทินี เล่าว่า เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าผู้หญิงในวัย 40 ปลายๆ หรือ 50 จะยังสามารถอกหักได้อีก เหตุการณ์ครั้งนั้นมันช็อกมาก ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนัก “โอโหเป็นผู้หญิงเนี่ย 50 กว่า แล้วมาอกหัก กินไม่ได้ นอนไม่หลับเป็นเวลา 1 ปี”

ลูกเกดรู้สึกอาย จนไม่สามารถระบายหรือพูดคุยกับใครได้เลย (ลูกเกดย้ำชัดว่า เรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่เธอหย่าร้างไปแล้ว ไม่ใช่ภาวะตอนที่เลิกกับสามี) ความเสียใจมันหนักหนามาก ถึงขนาดที่ครั้งหนึ่ง “สอนอยู่แล้วมองหน้ากับครู… ร้องไห้ ต้องเดิน ออกจากห้องเรียน”

ลูกเกดอธิบายว่า สาเหตุที่เสียใจมาก เป็นเพราะตนคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นไว้สูง “เรานึกว่าโอเคเนี่ย วันนึงเราจะพา คนนี้ไปเจอครอบครัวเราได้ แนะนำให้คนรู้จักลูกเราได้ พอก็ไม่ได้เป็นตามนั้น”

เมื่อถูกถามว่าก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างไร ลูกเกดตอบว่า “มันต้องใช้เวลา” ต้องใช้ความเข้มแข็ง อยู่กับคนที่รัก และสุดท้ายคือการ “กลับมาหันมารักตัวเอง”

นางแบบตำนาน ยังได้แชร์คติประจำใจที่เรียนรู้จากความเจ็บปวดครั้งนี้ว่า “No expectations no disappointment” (ถ้าเรา ไม่คาดหวัง เราก็จะไม่ผิดหวัง) โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก เพราะหากคาดหวังว่าเขาจะขอแต่งงาน หรือจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เมื่อมันไม่เกิดขึ้น เราก็จะผิดหวังอย่างรุนแรง

เมนเทอร์คนดังยังได้เปิดเผยถึงความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ว่ากลัวว่าแก่แล้วต้องอยู่คนเดียว เพราะวันหนึ่งลูกชาย (น้องสกาย) ก็ต้องมีครอบครัวของตัวเอง แต่ตนก็พยายามเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงว่า “วันนึงเกดก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวก็ได้”

