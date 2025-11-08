ข่าวดาราบันเทิง

นางแบบดังเปิดใจ หย่าสามี ทั้้งที่ยังรัก เพราะของใหญ่เกินไป 2 กระป๋องโค้กต่อกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 00:38 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 00:38 น.
51

อินฟลูดัง เฮลีย์ คาลิล เผยชีวิตคู่ดีทุกอย่าง แต่ต้องเลิกเพราะขนาด ของ แมตต์ คาลิล ใหญ่มากจนเจ็บปวด พยายามหาหมอ-ผ่าตัดแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เฮลีย์ คาลิล (Haley Kalil) นางแบบและอดีตภรรยาของ แมตต์ คาลิล อดีตดาวดังผู้เล่น NFL ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังรักน้าวสุดช็อกผ่านการไลฟ์สดใน Twitch ซึ่งกลายเป็นไวรัลทันที

เฮลีย์ อธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชีวิตแต่งงาน 7 ปี ต้องจบลงในปี 2022 ยืนยันว่าการหย่าร้างเป็นไปด้วยดี ทั้งที่ชีวิตคู่ด้านอื่นก็ดีทั้งหมด แต่พวกเขามีเรื่องบนเตียง ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

เฮย์ลี คาลิล เปิดใจถึงสาเหตุการหย่ากับแมตต์ คาลิล ที่มีปัญหาทางกายภาพ

ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องทางอารมณ์ แต่เป็นเรื่องทางกายภาพล้วนๆ

เฮลีย์เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า สาเหตุหลักคือขนาดอวัยวะเพศของแมตต์ “ใหญ่เกินไป”เธออธิบายว่ามันเป็นภาวะหายาก พบได้เพียงประมาณ 0.01% ของประชากรเท่านั้น ขนาดของเขาทำให้การมีเพศสัมพันธ์เจ็บปวด สอดใส่ยากมาก

ปัญหาบนเตียงทำให้เฮย์ลี คาลิล ต้องตัดสินใจหย่ากับสามี

เธอย้ำว่าทั้งคู่พยายามอย่างที่สุดแล้วตลอดหลายปี ทั้งไปหานักบำบัดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แม้กระทั่งพิจารณาทางเลือกในการผ่าตัด แต่ก็ไม่มีอะไรสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เฮลีย์ยังเปรียบเทียบอุปสรรคทางกายภาพนี้แบบติดตลกว่า เหมือนพยายามเอา “กระป๋องโค้กสองกระป๋องมาซ้อนกัน หรือ 3 กระป๋องด้วยซ้ำ”

เฮลีย์ยืนยันว่าพวกเขายังคงเคารพซึ่งกันและกัน “ฉันรู้สึกว่าเวลาคนเราเลิกกัน มันควรจะมีเรื่องดราม่าใหญ่โตที่เล่าถึงวิธีที่พวกเขาทำร้ายและทำผิดต่อเรา” เธอกล่าว “แต่ฉันรู้สึกว่ายิ่งอายุมากขึ้น ความสัมพันธ์ของฉันก็จะไม่จบลงแบบนั้นอีกแล้ว”

เฮย์ลี คาลิล อธิบายว่า ขนาดของแมตต์ คาลิล ทำให้การมีเพศสัมพันธ์เจ็บปวด

หลังจากการเปิดเผยนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ มีรายงานว่า แมตต์ คาลิล ได้รับข้อเสนอจากบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หลายแห่งติดต่อเข้ามาทันที

สำหรับเฮลีย์ เป็นนางแบบอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย มีผู้ติดตามเกือบ 10 ล้านคนบน Instagram และเกือบ 16 ล้านคนบน TikTok แต่งงานกับแมตต์ คาลิลตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2022

ส่วนแมตต์ คาลิลตอนนี้ได้แต่งงานใหม่แล้ว โดยเข้าพิธีแต่งงานกับนางแบบ เคอิลานี แอสมัส ในเดือนเมษายน 2024 ที่ลิตเติล ไวท์ แชเปล ในลาสเวกัส ตอนนี้ทั้งสองมีลูกด้วยกัน โดยแอสมัสประกาศข่าวการคลอดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2024

แมตต์ คาลิล แต่งงานใหม่กับนางแบบคนอื่นหลังการหย่ากับเฮย์ลี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 00:38 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 00:38 น.
51
