“ทรัมป์” กลับลำ หนุนรีพับลิกัน โหวตเผยแพร่เอกสารคดีค้ามนุษย์ “เอปสตีน”
ทรัมป์ กลับลำ หนุนรีพับลิกัน โหวตเผยแพร่เอกสารคดีค้ามนุษย์ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ลั่นไม่มีอะไรต้องปิดบัง หลังถูกจับตาว่าอาจจะเกี่ยวคดีนี้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับลำและสนับสนุนโหวตหนุนให้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก
โดยนายทรัมป์ กล่าวว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ควรจะโหวตให้เผยแพร่เอกสารเอปสตีน เพราะพวกเราไม่มีอะไรจะซ่อน ซึ่งนายทรัมป์ประกาศด้วยว่าเขาพร้อมจะเซ็นอนุมัติเอกสารชุดนี้หากผ่านทั้งสองสภา
ทั้งนี้การประกาศของนายทรัมป์นั้นเกิดขึ้น หลังจากที่มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันอาจจะแตกแถว และเลือกโหวตให้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวนั้นได้รับการจับตามอง เนื่องจากอาจจะกุมหลักฐานชิ้นสำคัญ รวมถึงเป็นการตอบชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์เด็กของเอปสตีน ซึ่งอาจจะมีชื่อของนายทรัมป์ด้วย เนื่องจากทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
