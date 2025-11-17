ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ หนุนรีพับลิกัน โหวตเผยแพร่เอกสารคดีค้ามนุษย์ “เอปสตีน”

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:02 น.
ทรัมป์ กลับลำ หนุนรีพับลิกัน โหวตเผยแพร่เอกสารคดีค้ามนุษย์ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ลั่นไม่มีอะไรต้องปิดบัง หลังถูกจับตาว่าอาจจะเกี่ยวคดีนี้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับลำและสนับสนุนโหวตหนุนให้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก

โดยนายทรัมป์ กล่าวว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ควรจะโหวตให้เผยแพร่เอกสารเอปสตีน เพราะพวกเราไม่มีอะไรจะซ่อน ซึ่งนายทรัมป์ประกาศด้วยว่าเขาพร้อมจะเซ็นอนุมัติเอกสารชุดนี้หากผ่านทั้งสองสภา

ทั้งนี้การประกาศของนายทรัมป์นั้นเกิดขึ้น หลังจากที่มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันอาจจะแตกแถว และเลือกโหวตให้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวนั้นได้รับการจับตามอง เนื่องจากอาจจะกุมหลักฐานชิ้นสำคัญ รวมถึงเป็นการตอบชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์เด็กของเอปสตีน ซึ่งอาจจะมีชื่อของนายทรัมป์ด้วย เนื่องจากทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

