โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ “ปลดธรรมนัส” ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 14:18 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 14:20 น.
รังสิมันต์โรม ปลดธรรมนัส
ไม่ใช่แค่ สส.ชนนพัฒฐ์ “รังสิมันต์ โรม” กระตุกนายกฯ อนุทิน ปลด ร้อยเอกธรรมนัส ตัวชี้วัดความจริงใจ หวั่นใช้ทุนเทาเลือกตั้ง

เรียกว่าตั้งแต่มีการประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่มี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน กมธ. โดยวันนี้ (13 พ.ย.68) มีร้องเรียนทั้งหมด 2 เรื่อง โดยนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และ บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินชุดปฏิบัติการที่ 3 และชุดที่ 4 (PCT 3 และ PCT 4) ศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า มีการเรียกรับเงินเครือข่ายพนันออนไลน์ตามหลักฐานที่ผู้ร้องได้มอบมาให้ เมื่อกมธ. มีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารเบื้องต้นแล้วจึงได้มีการตั้งวาระเข้าสู่ที่ประชุม

ทั้งนี้นอกจากประเด็นร้อนที่ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ แฉส่วยเว็บพนันโยงชื่อสีกากีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า 200 รายชื่อแล้ว

อีกฟากหนึ่งนายรังสิมันต์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ ยังได้กล่าวถึงวาระการพิจารณาตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวโยงกับเว็บพนัน ซึ่งเชิญนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม มาชี้แจง

นายรังสิมันต์ระบุว่า หลักๆ เป็นเรื่องของเว็บพนันและเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับนายชนนพัฒฐ์ และนักการเมือง “ส.” รวมถึงการเชื่อมโยงกับนายตำรวจ ทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจ PCT 4 เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดอายัดทรัพย์นายชนนพัฒฐ์ ซึ่งต้องดูรายละเอียดทรัพย์ที่อายัดว่ามีรายการใดบ้าง อาทิ คริปโต รถหรู บ้าน ที่ดิน เพราะตัวเลข 159 ล้านบาท ที่เปิดเผยออกมาอาจเป็นเพียงเงินหมุนเวียนในบัญชีเท่านั้น และไม่มั่นใจว่าเป็นบัญชีทั้งหมดหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่าการยึดอายัดทรัพย์ต้องไล่ให้หมดและครอบคลุมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ขณะเดียวกันยังเปิดเผยว่า ได้เชิญกรมสรรพากรมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของนายชนนพัฒฐ์ เพื่อตรวจสอบว่ามีการจงใจเลี่ยงภาษีหรือไม่

ส่วนนักการเมืองอีก 3 รายที่เกี่ยวข้องขอให้ไล่ไปทีละส่วน เพื่อไม่ให้เสียโฟกัส พร้อมยอมรับว่าตอนนี้มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง

เมื่อถูกถามถึงการเรียกร้องให้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เรื่องนี้คือการแสดงความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่เรื่องของลูกพรรคเพียงอย่างเดียว ร้อยเอกธรรมนัสคือ “ตอสำคัญ” ที่ทำให้ข้าราชการและผู้ที่มองประเทศไทยไม่เชื่อมั่น

รังสิมันต์ โรมย้ำว่า “ร.อ.ธรรมนัส” ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกแล้ว พร้อมกับตั้งคำถามกลับไปถึงนายกรัฐมนตรีว่า “ท่านจะเอาแบบนี้ใช่มั้ย จะปล่อยจอยกับเรื่องนี้ใช่มั้ย”

“ผมถามจริงๆ การปลดคุณธรรมนัสประเทศเสียอะไร ในทางตรงกันข้ามธรรมนัสถูกปลดประเทศไทยได้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นการขจัดทุนสีเทา เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนตามที่นายกฯ ประกาศสงครามกับทุนเทาสแกมเมอร์” นายรังสิมันต์ทิ้งท้าย.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

