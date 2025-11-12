จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า
ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี กล่าวขอโทษผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ปมตำหนิใช้เหรียญ 50 สตางค์ โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาด้อยค่าเหรียญ แต่เป็นความผิดพลาดในการสื่อสาร
เวลา 14.00 น. ที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชายชั้น ป.6 เพื่อหาข้อยุติกรณีดราม่าเหรียญ 50 สตางค์ ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนชายใช้เหรียญ 50 สตางค์ 2 เหรียญ เพื่อชำระค่ากิจกรรมทำโบว์ถวายอาลัย 1 บาท แต่กลับถูกครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตำหนิกลางห้องเรียนว่าเหมือนประชด จนทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอับอายและตั้งคำถามว่าเหรียญ 50 สตางค์ไม่สามารถใช้งานได้ใช่หรือไม่
ในที่ประชุม คุณครูผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวขอโทษต่อผู้ปกครองและนักเรียน ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้เด็กหรือใครรู้สึกว่าถูกด้อยค่าเหรียญ 50 สตางค์แต่อย่างใด แต่ความผิดพลาดเกิดจากความตั้งใจอยากทราบว่าใครเป็นผู้นำเหรียญดังกล่าวมาชำระค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงเรียนเท่านั้น
การพูดคุยในวันนี้บรรลุข้อยุติด้วยความเข้าใจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าควรสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยในโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เหมาะสมและการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ของครู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
