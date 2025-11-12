อาลัย “ริชาร์ด ดาร์บีเชียร์” นักร้องนำ Living In A Box เจ้าของเพลงฮิตยุค 80 เสียชีวิตแล้ว

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 05:29 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 15:44 น.
ริชาร์ด ดาร์บีเชียร์ นักร้องนำ ‘Living In A Box’ เสียชีวิตแล้วในวัย 65 ปี สรุปเส้นทางนักร้องดังยุค 80 เจ้าของเสียงร้องเปี่ยมเสน่ห์

12 พฤศจิกายน 2568 – วงการดนตรียุค 80 ต้องพบกับข่าวเศร้า ริชาร์ด ดาร์บีเชียร์ (Richard Darbyshire) อดีตนักร้องนำของวงป๊อปชื่อดัง “Living In A Box” (ลิฟวิง อิน อะ บ็อกซ์) ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 65 ปี

ครอบครัวของเขายืนยันกับ BBC ว่า นักดนตรีผู้นี้เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “เราทุกคนเสียใจอย่างสุดซึ้ง แต่ความทรงจำและบทเพลงของเขาจะยังคงอยู่ตลอดไป” ทั้งนี้ ไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิต

วง Living In A Box ก่อตั้งขึ้นในเมืองเชฟฟิลด์ พวกเขามีเพลงฮิตโด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่ซิงเกิลเปิดตัว “Living In A Box” ในปี 1987 และยังมีเพลงฮิตติดท็อป 10 ในอังกฤษอีก 2 เพลง

เสียงร้องของดาร์บีเชียร์ทำให้วงมีเอกลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ (soulful) โดยเฉพาะในเพลงบัลลาดเศร้า “Room In Your Heart” แต่เขาได้ลาออกจากวงในปี 1989 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในค่ายเพลง ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการบันทึกอัลบั้มที่สาม

นายริชาร์ด ดาร์บีเชียร์ อดีตนักร้องนำวง Living In A Box
ภาพจาก: The Sun

หลังจากออกอัลบั้มเดี่ยวในปี 1994 เขาก็ผันตัวไปเป็นนักแต่งเพลงให้กับศิลปินมากมาย เช่น ลิซา สแตนส์ฟิลด์ (Lisa Stansfield) และวง Level 42

ในแถลงการณ์ เพื่อนร่วมวง Living In A Box ได้กล่าวยกย่อง “ความสามารถอันน่าทึ่ง” ของเขา

“ทักษะการร้องเพลงของเขาไร้ขีดจำกัด ตั้งแต่พลังดิบในเพลงฮิตเพลงแรกของเรา ไปจนถึงเสน่ห์อันอ่อนโยนที่ละลายหัวใจในเพลง Room In Your Heart ริชาร์ดทำได้ทุกอย่างจริงๆ”

“ในฐานะนักแต่งเพลง ริชาร์ดคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ เขาคือช่างฝีมือบริสุทธิ์และเป็นปรมาจารย์แห่งศิลปะของเขา… ริชาร์ด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะคิดถึงคุณอย่างสุดซึ้ง เสียงหัวเราะและการเดินทางสุดเหวี่ยงที่เราผ่านมาด้วยกัน จะไม่มีวันลืมเลือน”

วง Living In A Box ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ดาร์บีเชียร์ ซึ่งกำลังทำงานเพลงเดี่ยว ได้พบกับ แอนโธนี “ทิช” คริตช์โลว์ (มือกลอง) และ มาร์คัส เวียร์ (คีย์บอร์ด) ในสตูดิโอที่เชฟฟิลด์ ทั้งสองกำลังทำเดโมเพลง “Living In A Box” อยู่ และได้เชิญเขามาร้องนำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้วงได้เซ็นสัญญาทันที

วงยังมีผลงานที่น่าจดจำคือการได้ บ็อบบี โวแม็ก (Bobby Womack) ตำนานเพลงโซล มาร่วมร้องในเพลง “So the Story Goes” และได้ ไบรอัน เมย์ (Brian May) จากวง Queen มาเล่นกีตาร์ให้ในเพลงฮิต “Blow The House Down”

ปัจจุบันวง Living in a Box กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี 2016 โดยใช้นักร้องคนใหม่ ส่วน ดาร์บีเชียร์ ก่อนเสียชีวิต เขาได้เปิดเวิร์กช็อปสอนการแต่งเพลงในลอนดอน เขามีภรรยาคือ โซเนีย โจนส์ (Sonia Jones) ซึ่งเป็นโค้ชสอนร้องเพลง

เพื่อนร่วมวงของเขาสะท้อนภาพของเขาใน Instagram ว่า “ในบางแง่ ริชาร์ดคือป๊อปสตาร์ที่ไม่อยากเป็นป๊อปสตาร์มากที่สุด เขาหลีกเลี่ยงแสงไฟสปอตไลต์เสมอ… เขามีความสุขที่สุดในสตูดิโอ ถือกีตาร์ และทำงานเพลงใหม่… รักนายนะเพื่อน”

ภาพจาก: The Sun
นายริชาร์ด ดาร์บีเชียร์ กับสมาชิกในวง
ภาพจาก: The Sun
ภาพจาก: The Standard

