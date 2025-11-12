ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน
ตำรวจไซเบอร์ รวบ เน วัดดาว อินฟลูฯ ดัง รับจ้างแปะลิงก์โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ ศาลสั่งจำคุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญา เจ้าตัวรับทำเงินปีละล้าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) บุกรวบ นายมครินทร์ หรือ เน วัดดาว อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านคน หลังตรวจพบพฤติกรรมโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์อย่างโจ่งแจ้ง
พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เปิดเผยว่า พฤติการณ์ของ เน วัดดาว คือการโพสต์เนื้อหาคอนเทนต์ปกติในเฟซบุ๊ก แต่จะนำลิงก์ของเว็บพนันออนไลน์ไปแปะไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากการสอบสวน เน วัดดาว ให้การยอมรับว่า ได้รับการติดต่อจากเว็บพนันให้แปะลิงก์ในลักษณะดังกล่าวจริง โดยได้ค่าจ้างครั้งละ 1,500 – 2,000 บาท และยอมรับว่ารายได้รวมสูงสุดจากช่องทางนี้มากถึงหลักล้านบาทต่อปี
บช.สอท. คดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่รับงานโปรโมตเว็บพนัน เพราะคดีลักษณะนี้ ศาลมีแนวโน้มที่จะสั่งจำคุกทันทีโดยไม่รอลงอาญาอีกต่อไป
