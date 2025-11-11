ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:09 น.
73
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ

Bar B Q Plaza ส่งข้อความ ‘ทำไมไม่รับสายคะ’ ทำลูกค้าตกใจเกือบทำบ้านแตก ล่าสุด ผู้บริหารแถลงการณ์ขออภัยอย่างสูง น้อมรับความผิดพลาด-ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ทำเอาหลาย ๆ คนตกใจ หลังจากที่ Line OA GON member ของร้านปิ้งย่างชื่อดัง Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า) ได้ส่งข้อความหาลูกค้าเมื่อวานนี้ (10 พฤศจิกายน 2568) แต่ข้อความที่ส่งมากลับไม่ใช่โปรโมชั่นลดราคา แต่เป็นข้อความสั้น ๆ ที่ชวนให้ใจหายว่า “ทำไมไม่รับสายคะ” ซึ่งลูกค้าบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม เสี่ยงทำให้บ้านแตก ส่วนพนักงานบางรายคิดว่าหัวหน้าส่งข้อความมาว่าเหตุใดจึงไม่รับทราบเรื่องงาน

นอกจากนี้ บางส่วนยังมองว่าประโยค “ทำไมไม่รับสายคะ” ดูสนิทสนมเกินไป คิดว่าเป็นข้อความของคนใกล้ตัวทักมาอาจเป็นการส่งข้อความเพื่อแจ้งเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้น

ล่าสุด Line OA GON member ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขออภัยเป็นอย่างสูง สําหรับการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “GON ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง จากกรณีการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านช่องทาง Line GON member ซึ่งอาจทําให้ลูกค้าหลายท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวล GON ขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็นไว้ด้วยความเคารพ โดยจะนําไปปรับปรุง แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ต้องขออภัยจากใจอีกครั้งมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ..

ผู้บริหารและพนักงานบาร์บีคิวพลาซ่า”

Bar B Q Plaza ส่งข้อความทำให้ลูกค้าตกใจ

Bar B Q Plaza ขอโทษส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

1 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

11 นาที ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

26 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

47 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

54 นาที ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ &quot;เสียสละ&quot; ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์ ข่าว

บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:09 น.
73
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button