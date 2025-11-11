Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก
Bar B Q Plaza ส่งข้อความ ‘ทำไมไม่รับสายคะ’ ทำลูกค้าตกใจเกือบทำบ้านแตก ล่าสุด ผู้บริหารแถลงการณ์ขออภัยอย่างสูง น้อมรับความผิดพลาด-ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ทำเอาหลาย ๆ คนตกใจ หลังจากที่ Line OA GON member ของร้านปิ้งย่างชื่อดัง Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า) ได้ส่งข้อความหาลูกค้าเมื่อวานนี้ (10 พฤศจิกายน 2568) แต่ข้อความที่ส่งมากลับไม่ใช่โปรโมชั่นลดราคา แต่เป็นข้อความสั้น ๆ ที่ชวนให้ใจหายว่า “ทำไมไม่รับสายคะ” ซึ่งลูกค้าบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม เสี่ยงทำให้บ้านแตก ส่วนพนักงานบางรายคิดว่าหัวหน้าส่งข้อความมาว่าเหตุใดจึงไม่รับทราบเรื่องงาน
นอกจากนี้ บางส่วนยังมองว่าประโยค “ทำไมไม่รับสายคะ” ดูสนิทสนมเกินไป คิดว่าเป็นข้อความของคนใกล้ตัวทักมาอาจเป็นการส่งข้อความเพื่อแจ้งเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ล่าสุด Line OA GON member ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขออภัยเป็นอย่างสูง สําหรับการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “GON ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง จากกรณีการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านช่องทาง Line GON member ซึ่งอาจทําให้ลูกค้าหลายท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวล GON ขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็นไว้ด้วยความเคารพ โดยจะนําไปปรับปรุง แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ต้องขออภัยจากใจอีกครั้งมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ..
ผู้บริหารและพนักงานบาร์บีคิวพลาซ่า”
