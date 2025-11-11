รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้
รมว.ยุติธรรม เผยคุยเรื่องนักการเมือง ช. ที่ถูกโยงเอี่ยวสแกมเมอร์แล้ว แต่รื้อคดีเก่าไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้ ขอให้รอฟังข่าวเร็วๆนี้
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีได้พูดคุยกับ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) และ พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ถึงนักการเมือง ช. ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ ว่า เรื่องนี้พูดคุยกันแล้ว และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ย้ายมาใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการทุกอย่างไปมากแล้ว ทุกอย่างอยู่ในสำนวน ไม่สามารถเปิดเผยได้
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะสามารถรื้อคดีหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่สามารถรื้อคดีได้ แต่เรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็สั่งให้ดำเนินการ แต่เท่าที่ทราบก็ทำไปได้เยอะแล้ว เมื่อถามย้ำว่าจะนำสำนวนเก่ามาดูแล้วฟ้องใหม่ได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวย้ำว่า ดำเนินการไปได้เยอะแล้ว รอฟังข่าวเร็วๆ นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย
- “อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย
- “อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: