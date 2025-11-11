เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ
ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ GPS มีปัญหา เลี้ยวผิดทาง ขับรถนาน 20 ชั่วโมง โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างออกไป 1,500 กิโลเมตรจากบ้าน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศฝรั่งเศสได้ตามหาปู่วัย 85 ปีที่หายตัวปริศนา หลังจากที่เขาขับรถไปหาหมอที่แอร์โว จังหวัดเดอ-แซฟวร์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเขาไปประมาณ 19 กิโลเมตร ทว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอ
โดยทางครอบครัวขาดการติดต่อและเพื่อนบ้านก็ไม่พบตัวเขา และเริ่มเกิดความกังวลหวั่นว่าจะเกิดอันตราย จึงติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยตามหาคุณปู่คนดังกล่าว
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเขาที่ประเทศโครเอเชีย ห่างจากบ้านของเขาออกไป 1,500 กิโลเมตร และพบว่าเขาขับรถเป็นเวลานานกว่า 20 ชั่วโมง และขับผ่านประเทศอิตาลีด้วย
ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เข้าช่วยเหลือคุณปู่คนดังกล่าว และจากการสอบถามเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และเขาคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาจาก GPS ทำให้เขาขับรถผิดเส้นทาง
หลังจากนี้ทางครอบครัวจะเดินทางเพื่อพาตัวชายวัย 85 ปีกลับบ้าน ทั้งนี้ทางครอบครัวระบุด้วยว่าคุณปู่คนดังกล่าวไม่เคยมีปัญหาด้านการรับรู้บกพร่องหรือสับสนมาก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุงอินโดฯ ขับรถพุ่งตกทางด่วน 12 เมตร GPS พาไปผิดทาง (คลิป)
- หนุ่มเกือบตาย ขับตาม GPS บอกให้ตรงไป รู้ตัวอีกทีพุ่งตกลงกลางคลอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: