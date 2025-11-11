เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

เงินเข้าบัญชีแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 68 ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได 600-1,000 บาท พร้อมคุณสมบัติ เอกสารสำหรับรายใหม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ปี 2569
ถึงรอบอัปเดตสวัสดิการสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงวดนี้ผู้รับสิทธิ์ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติในอัตราเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณหน้าได้มีการประกาศเปิดรับลงทะเบียนแล้วเช่นกัน
สำหรับเงินผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2568 จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามปกติ โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 แบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย, ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
- อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท
- อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท
- อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท
เปิดคุณสมบัติคนลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2569
สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2569 ได้แล้ว ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2569 โดยนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (ต้องเกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2508 – 1 กันยายน 2509)
3. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียน
ผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2569 ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย, ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านปัจจุบัน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ได้รับมอบอํานาจ ในกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
จากนั้นยื่นลงทะเบียนได้ ในกรุงเทพมหานครยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
