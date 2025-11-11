การเงินเศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:27 น.
58
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท

เงินเข้าบัญชีแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 68 ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได 600-1,000 บาท พร้อมคุณสมบัติ เอกสารสำหรับรายใหม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ปี 2569

ถึงรอบอัปเดตสวัสดิการสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงวดนี้ผู้รับสิทธิ์ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติในอัตราเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณหน้าได้มีการประกาศเปิดรับลงทะเบียนแล้วเช่นกัน

สำหรับเงินผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2568 จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามปกติ โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 แบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย, ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

  • อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท

เปิดคุณสมบัติคนลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2569

สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2569 ได้แล้ว ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2569 โดยนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 (ต้องเกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2508 – 1 กันยายน 2509)

3. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียน

ผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2569 ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย, ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านปัจจุบัน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ได้รับมอบอํานาจ ในกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

จากนั้นยื่นลงทะเบียนได้ ในกรุงเทพมหานครยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

13 นาที ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

28 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

49 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

56 นาที ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ &quot;เสียสละ&quot; ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์ ข่าว

บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:27 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button