บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์
“บก.ลายจุด” ชี้การใช้ทุ่งรับน้ำ เป็นการบังคับให้ชาวบ้านเสียสละอย่างไม่เป็นธรรม เสนอเก็บ “ภาษีน้ำท่วม” จากคนที่ได้ประโยชน์
11 พฤศจิกายน 2568 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า เมื่อน้ำท่าเต็ม เขาจะผลักน้ำเข้าทุ่ง เมื่อน้ำเข้าทุ่งจะไม่สามารถกลับเป็นน้ำท่าได้อีก หากน้ำท่ายังเต็ม ทุ่งรับน้ำจึงเป็นระบบวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นจากแม่น้ำแผ่ไปยังเมืองหรือชุมชน
ทีนี้ทุ่งรับน้ำมันเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน มีทั้งที่การเกษตรและมีชุมชนอยู่อาศัยเช่นกัน เพียงแต่ถูกบอกว่าความเสียหายในเชิงเปรียบเทียบแล้วมีมูลค่าทางเศรษฐต่ำกว่าจึงเลือกที่จะฝันน้ำหรือบล็อคน้ำไว้ตรงนนั้น ภายใต้คำสวย ๆ ว่า การเสียสละ
คำถามคือ การเสียสละ นั้นเป็นความยินยอมหรือถูกบังคับ คนที่บ้านจมน้ำหลาย ๆ เดือน จนทำให้รู้สึกชิน แล้วสังคมก็มองไม่เห็นถ้าไม่โวยกันออกมา
แต่ถ้าปล่อยน้ำผ่านไป น้ำนั้นก็จะเข้าทำลายชุมชนอื่น ๆ เพิ่มพื้นที่ความเสียหายมากขึ้น ไหน ๆ ชุมชนรับน้ำก็รับปัญหาไปแล้ว ก็ให้รอหน่อย เมื่อผ่านช่วงน้ำหลากไปได้แล้ว ค่อยสูบน้ำกลับมาหรือปล่อยให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
ส่วนคนใน กทม. ได้รับการปกป้องในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ จะท่วมบ้างก็ชุมชนริมแม่น้ำช่วงน้ำหนุน แต่ภาพรวมส่วนใหญ่ปลอดภัย เพราะรัฐมีระบบควบคุมปริมาณในแม่น้ำซึ่งคำนวนไว้อย่างแม่นยำ
คำว่าเสียสละที่ใช้ปิดปากเวลาชาวบ้านที่เดือดร้อนออกมาโวยวายนั้นไม่เพียงพอ การเยียวยาต้องสมส่วน และต้องคิดอ่านระบบที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ แทนที่จะบังคับให้ชาวบ้านชุมชนรับน้ำต้องเสียสละไปทุก ๆ ปี เหมือนคำสาปที่ต้องจมบาดาลแบบนี้ไม่แฟร์ เมื่อไหร่คนที่ได้ประโยชน์จากการที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมจะเสียสละบ้าง อย่างน้อยต้องจ่ายภาษีน้ำท่วมเพื่อให้มีเงินเยียวยาและสร้างระบบที่ผลักดันน้ำป้องกันน้ำท่วม
